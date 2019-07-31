Ср, 31.07.2019
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Huawei отказывается сдаваться в войне с США: выручка растет несмотря на санкции

Huawei pood Pekingis.

ФОТО: FRED DUFOUR / AFP

Huawei способна создать собственную операционную систему и весь необходимый софт, утверждает топ-менеджер компании Лян Хуа.

По его словам, компания сможет пережить трудности благодаря заделу, созданному в начале года. За первые полгода Huawei продала около 118 млн смартфонов, что превышает показатель предыдущего года на 24%.

Выручка компании во втором квартале выросла всего на 13 процентов против 39 процентов в первом, при этом она продолжает оставаться на плаву.

 Основной причиной спада стали ограничения, наложенные на Huawei властями США после того, как президент Дональд Трамп внес компанию в черный список из-за подозрений в хищении личных данных пользователей в пользу китайских спецслужб.

Ограничения, среди прочего, предполагают запрет на поставки американских комплектующих.

Руководство китайского гиганта настаивает, что Huawei не откажется от зарубежных рынков, даже если санкции затянутся.

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