Прецедент! Полиция Финляндии выписала первый штраф за езду на электросамокате по тротуару

"Нам поступает много жалоб на то, что люди ездят на самокатах по тротуарам. Сегодня мы вели усиленный надзор в центре столицы и по итогам оштрафовали четверых молодых людей", - сказал полицейский.

Как рассказал Пастерстейн, оштрафованные живут в столичном регионе. Они впервые использовали электросамокаты и не знали, что на них нельзя ездить по тротуарам.