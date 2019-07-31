Ср, 31.07.2019
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Прецедент! Полиция Финляндии выписала первый штраф за езду на электросамокате по тротуару

Citybee umbes sajast rattast pole praegu ükski veel Eestisse jõudnud.

ФОТО: Citybee

Полиция Финляндии оштрафовала четверых молодых людей за езду на электрических самокатах по тротуару. По словам комиссара полиции Денниса Пастерстейна, очевидно, это первый раз, когда в Финляндии кого-либо оштрафовали за езду на электосамокате, пишет портал Yle.

"Нам поступает много жалоб на то, что люди ездят на самокатах по тротуарам. Сегодня мы вели усиленный надзор в центре столицы и по итогам оштрафовали четверых молодых людей", - сказал полицейский.

Как рассказал Пастерстейн, оштрафованные живут в столичном регионе. Они впервые использовали электросамокаты и не знали, что на них нельзя ездить по тротуарам.

"Это не самое страшное преступление, но полиция должна обращать внимание и на такие нарушения", - прокомментировал Пастерстейн.

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