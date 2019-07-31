Прецедент! Полиция Финляндии выписала первый штраф за езду на электросамокате по тротуару

Полиция Финляндии оштрафовала четверых молодых людей за езду на электрических самокатах по тротуару. По словам комиссара полиции Денниса Пастерстейна, очевидно, это первый раз, когда в Финляндии кого-либо оштрафовали за езду на электосамокате, пишет портал Yle.
"Нам поступает много жалоб на то, что люди ездят на самокатах по тротуарам. Сегодня мы вели усиленный надзор в центре столицы и по итогам оштрафовали четверых молодых людей", - сказал полицейский.
Как рассказал Пастерстейн, оштрафованные живут в столичном регионе. Они впервые использовали электросамокаты и не знали, что на них нельзя ездить по тротуарам.
"Это не самое страшное преступление, но полиция должна обращать внимание и на такие нарушения", - прокомментировал Пастерстейн.