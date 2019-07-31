В эстонском порту загорелась люксовая моторная яхта

В порту Рингсу на острове Рухну загорелась прибывшая из Риги финская моторная лодка Chirundo. Пожар произошел в машинном отделении. Местная спасательная бригада быстро взяла возгорание под контроль, так что лодку, к счастью, удалось спасти, пишет Postimees.
Член спасательной команды Рухну Хейки Кукк сказал, что спасатели прибыли на место за три минуты. Помимо профессиональных спасателей в тушении огня приняли участие три добровольца.
Чтобы справиться с пожаром, спасателям пришлось отправиться с пенными огнетушителями в объятый дымом машинный отсек. Кукк сказал, что рухнуские спасатели совсем недавно получили новое оборудование и прошли обучение по использованию CAFS-огнетушителей.
Причиной возгорания, по словам Кукка, была неисправность в электропроводке.
Насколько известно, 20-метровая люксовая моторная яхта Chirundo только что прошла ремонт в Риге.
Кукк подтвердил, что благодаря быстрому реагированию ущерб судну был небольшим, пострадала только электросистема.
Теперь добровольные морские спасатели отбуксируют лодку в Сааремаа на новый ремонт.