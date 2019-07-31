Ср, 31.07.2019
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  • В эстонском порту загорелась люксовая моторная яхта

В эстонском порту загорелась люксовая моторная яхта

Моторная лодка Chirundo

ФОТО: Heigo Zimmer, Indro Mäe

В порту Рингсу на острове Рухну загорелась прибывшая из Риги финская моторная лодка Chirundo. Пожар произошел в машинном отделении. Местная спасательная бригада быстро взяла возгорание под контроль, так что лодку, к счастью, удалось спасти, пишет Postimees.

Член спасательной команды Рухну Хейки Кукк сказал, что спасатели прибыли на место за три минуты. Помимо профессиональных спасателей в тушении огня приняли участие три добровольца.

Чтобы справиться с пожаром, спасателям пришлось отправиться с пенными огнетушителями в объятый дымом машинный отсек. Кукк сказал, что рухнуские спасатели совсем недавно получили новое оборудование и прошли обучение по использованию CAFS-огнетушителей.

Причиной возгорания, по словам Кукка, была неисправность в электропроводке. 

Насколько известно, 20-метровая люксовая моторная яхта Chirundo только что прошла ремонт в Риге.

Кукк подтвердил, что благодаря быстрому реагированию ущерб судну был небольшим, пострадала только электросистема.

Теперь добровольные морские спасатели отбуксируют лодку в Сааремаа на новый ремонт.

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