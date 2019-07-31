Сезон охоты начинается: эстонские охотники смогут убить до 69 медведей

В начинающемся 1 августа новом сезоне охоты на бурого медведя охотники смогут отстрелять до 69 медведей, сообщает BNS.
Больше всего за сезон, который будет продолжаться до конца октября, департамент окружающей среды допускает отстрел медведей в Ида-Вирумаа - 10. В Ляэне-Вирумаа и Йыгевамаа можно будет отстрелять 1 по 9 медведей, в Тартумаа восемь, в Ярвамаа шесть, а в Рапламаа пять.
В Харьюмаа, Пярнума и Вильяндимаа допустимо отстрелять по четыре медведя, в Пыльвамаа три, а в Валгамаа одного медведя. На Хийумаа и Сааремаа, а также в Вырумаа и Ляэнемаа медведей стрелять в этом сезоне нельзя.
По сообщению департамента, в этом сезоне охоты на медведя охотники смогут отстрелять на восемь особей больше, чем в прошлом году. Бурый медведь является видом, охота на который разрешается в целях избежания нанесения им ущерба в регионе.
По сообщению департамента, в Эстонии осенью прошлого года насчитывалось почти 750 медведей. Популяция находится в очень хорошем состоянии.
Одним из показателей благополучия вида является численность семей с медвежатами. В 2017 году в Эстонии были зарегистрированы в общей сложности более 80 таких семей. В длительном периоде показатель указывает на стабилизацию восстановления численности вида, отметил департамент окружающей среды. Кроме выросшего числа медведиц последние три года отмечается и увеличение средней семьи до численности поголовья в 2,15-2,58. раньше показатель равнялся 2,1. Отстрел медведицы, имеющей медвежат, охотничьими правилами запрещен.
По состоянию на конец июля медведи разбили 252 пчелиных улья, это на сто больше, чем в прошлом году, на одном из хуторов медведи повредили 82 силосные упаковки. В этом году дано и одно специальное разрешение на отстрел вне охотничьего сезона в связи со значительным нанесенным медведем ущербом продолжительное время в густонаселенном районе.
В охотничьем сезоне 2018 года разрешалось отстрелять 60 медведей, один остался не отстрелянным. В 2017 году были отстреляны 54 медведя — на два больше допускавшегося лицензиями.