Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Документ предполагает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2», а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Как ранее отмечал выступавший против законопроекта сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, санкции, если законопроект будет принят в существующей редакции, могут быть введены против предприятий из стран—союзников по НАТО и нейтральных стран, в том числе Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.