ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

В число претендентов на приз лучшему игроку по итогам года вошли четверо футболистов, представляющих клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь идет о Садио Мане, Мохамеде Салахе и Вирджиле ван Дейке из «Ливерпуля», а также о форварде «Тоттенхэма» Харри Кейне. Кроме них за приз поборются Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Лионель Месси («Барселона»).