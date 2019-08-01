Чт, 1.08.2019
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  • В Таллинне пьяный водитель без прав совершил серьезное ДТП

В Таллинне пьяный водитель без прав совершил серьезное ДТП

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Kiirabi

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В среду, 31 июля, около 17.40 в Таллинне произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Как уточнили в полиции, автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился нетрезвый и не имевший водительских прав 38-летний мужчина, ехал по односторонней улице Кундери во встречном направлении. На перекрестке с улицей Крейцвальди машина выехала с дороги и врезалась в металлическое ограждение и фонарный столб.

Находившегося в машине пассажира — 55-летнего мужчину — доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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