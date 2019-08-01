В Таллинне пьяный водитель без прав совершил серьезное ДТП

В среду, 31 июля, около 17.40 в Таллинне произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Как уточнили в полиции, автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился нетрезвый и не имевший водительских прав 38-летний мужчина, ехал по односторонней улице Кундери во встречном направлении. На перекрестке с улицей Крейцвальди машина выехала с дороги и врезалась в металлическое ограждение и фонарный столб.
Находившегося в машине пассажира — 55-летнего мужчину — доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.