Акцизная война между Эстонией и Латвией набирает обороты

Эстония с 1 июля снизила акциз на крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки на 25 процентов. Последовавшие примеру Эстонии латыши также впервые в истории снизили акциз на алкоголь. Причина довольно проста и понятна: южные соседи хотят сохранить объемы приграничной торговли, чтобы получать ощутимые денежные вливания в госбюджет за счет акцизных поступлений. За три года поступление налогов на алкоголь выросло в Латвии на 50 процентов.

В Министерстве финансов Латвии признали, что введение поправок было необходимо из-за изменений на эстонском алкогольном рынке, которые могли оказать негативное влияние на деятельность латвийских коммерсантов, особенно в приграничной зоне.

Согласно прогнозу Министерства финансов Латвии, снижение акциза на эстонском рынке алкогольных напитков могло привести к потерям 92 млн евро из бюджета Латвии, и для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, Латвия должна снизить ставку на крепкий алкоголь хотя бы на 15 процентов, таким образом снизив негативное фискальное влияние до суммы около 32 млн евро.

Буквально через пару недель после снижения акцизов на алкоголь в Эстонии местные крупные торговые сети рапортовали, что они зафиксировали почти 20-процентный рост продаж водки.

Даже были сделаны поспешные выводы: приграничная торговля пошла на спад, а люди теперь будут предпочитать крепкий алкоголь слабоалкогольной продукции (в евро стоимость водки снизилась больше).