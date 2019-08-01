Старики падают дома и умирают. Профилактикой не занимается никто

По мнению Министерства социальных дел, это необходимо. «Мы всячески поддерживаем увеличение бюджета Спасательного департамента, чтобы они смогли заняться падениями с точки зрения домашней безопасности», - говорит Йессе. Виркала добавляет, что в ближайшие годы вместе с увеличением числа стариков можно ждать и усугубления проблемы падений. «Расходы и недополученный доход – очень большое бремя для госбюджета. Можно сэкономить, если заняться профилактикой падений», - считает он.

Почему мы падаем?

По данным Больничной кассы, в прошлом году падали, в первую очередь, из-за льда и снега. Также люди поскальзывались, падали с кровати и стула (или инвалидного кресла). Люди падают со ступенек, лестниц, строительных лесов. В основном люди падали дома, на улице или шоссе, на спортивной площадке.

«Упавшие поступают к нам каждый день. Их очень много, - говорит глава отделения неотложной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр. – В основном люди падают дома или рядом с ним».

По мнению Пыллувеэра, примерно треть упавших, обратившихся в EMO, - пожилые люди. Остальные – молодые люди или рабочие, которые обычно получают травмы при занятиях спортом или на работе. Пожилые люди, по его словам, часто падают в автобусах при резком торможении или дома на лестнице. «У старика может просто пропасть координация движений и он падает с ног там, где стоит», - говорит он.

В случае падений, окончившихся смертью, обстоятельства происшествия расследует полиция. По словам главы службы оперативного информирования Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, поступившие к ним случаи делятся на три группы: пожилые мужчины, падающие из-за алкогольного опьянения, несчастные случаи на рабочем месте и просто несчастные случаи, которые никак нельзя было предусмотреть. Он перечисляет случаи из недавнего прошлого, связанные с алкоголем: на пьяную голову люди падали с лестницы насмерть, ударялись головой о плиту или полку. «Злоупотребление алкоголем может повлечь за собой проблемы с равновесием, кроме того, люди неадекватно чувствуют риск», - говорит Вирк.