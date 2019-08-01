Старики падают дома и умирают. Профилактикой не занимается никто

Случайные падения ежегодно уносят больше человеческих жизней, чем смерти на дороге, при пожаре или от утопления, пишет Postimees.
Спасательный департамент вскоре собирается представить пакет домашней безопасности и, наконец, заняться проблемой, которая ежегодно уносит минимум сто человеческих жизней. До сих пор на это не было денег.
77-летняя Майве упала в июне. На дворе стояла жаркая летняя погода, но несмотря на это пожилая женщина целый день хозяйничала в душном парнике. Вечером, перед тем как пойти спать, она пошла в душ. Жара стояла и в ванной.
Ночью женщина проснулась и встала, но ноги ее не слушались. Очевидно, проблемы с равновесием были вызваны духотой.
Она упала, ударившись головой о пол. Из головы хлестала кровь, но, к счастью, женщине, живущей в одиночестве, удалось вызвать себе скорую.
Майве падала и раньше. В тот раз она споткнулась о край ковра. Вызвали скорую, которая отвезла ее в больницу. Оказалось, что при падении она вывихнула плечо. В больнице его вправили, но оно еще долго давало о себе знать.
Койду тоже за 70, у нее всегда было хорошее здоровье, она занималась народными танцами, а в более старшем возрасте к ним прибавились и танцы для пенсионеров.
В марте этого года Койду гостила у дочери, живущей под Таллинном. Как-то утром она отправилась на автобусную остановку, находящуюся в нескольких минутах ходьбы от дома, чтобы поехать в Южную Эстонию. Ночью выпал мягкий снежок.
«Вдруг я оказалась на земле. Оказалось, что под снегом был лед, который я не видела, - вспоминает Койду. – Если бы я видела, я бы не стала туда наступать! К тому же я везде пытаюсь быть очень осторожной».
В отделении неотложной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы выяснилось, что при падении она сломала кость правой голени, ногу на несколько недель закатали в гипс.
Она была вынуждена переехать к дочери, пока не поправится, поскольку в одиночку дома бы не справилась.
«Как бы я ходила в магазин за пять километров? Как я приготовлю еду или спущусь по лестнице? Этому сопутствует столько проблем. Если одна нога не работает, невозможно справиться в одиночку. Особенно если живешь в деревне и должен носить дрова и топить печь», - говорит она.
73-летняя Ану за последние 12 лет падала трижды. Впервые это случилось, когда она гуляла с собакой. На дворе стояла по-осеннему отвратительная погода, опавшие листья слегка обледенели.
В какой-то момент она повернулась, чтобы посмотреть, идет ли за ней собака, поскользнулась и упала на руку, сломав кость. Руку закатали в гипс на несколько недель.
Следующей зимой она делала дома ремонт и поскользнулась на лежавших на полу обоях, смазанных клеем. Женщина ударилась коленом о большую ремонтную кисточку и позвонила сыну, который отвез ее в EMO. На этот раз в ноге была трещина.
В третий раз она упала зимой перед ателье портнихи. И заработала очередную трещину, на этот раз в руке. «Когда погода меняется, трещины дают о себе знать, - говорит она. – Когда идет мокрый снег, болят все сломанные кости».
Ану пытается сделать все, что можно, чтобы уберечься от новых падений. Тем более, что пострадавшая нога болит до сих пор. «Даже если я иду выбрасывать мешок с мусором, я никогда не иду так, чтобы мешок был у меня на животе или чтобы обе руки были заняты. По лестнице я всегда хожу, держась за перила. Обувь выбираю удобную», - рассказывает она.
Десятки тысяч получают травмы при падении
Три эти пожилые женщины живут одни. По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии насчитывалось 108 500 человек старше 65 лет, живущих в одиночестве. Годом ранее их было на 15000 меньше. В 2000 году их было 73 000. Ясно, что число стариков-одиночек будет расти дальше с каждым годом.
Истории Майве, Койду и Ану примечательны тем, что именно при падении старики получают больше всего травм. В основном они падают дома. Чем больше стариков, живущих в одиночку, тем выше вероятность, что рядом не будет никого, чтобы оказать помощь.
Хотя к нашим героиням помощь пришла вовремя, статистика остается печальной многие годы. «Если говорить о падениях шире, число смертей в результате падений не уменьшается, - констатирует эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала. – В годовом сравнении эта печальная статистика представляет одну сплошную прямую черту».
За последние десять лет в Эстонии упали и умерли около 1200 человек. В среднем в год таким образом умирают чуть больше ста. В лучшие годы их бывало около 90.
В прошлом году в результате случайного падения скончались 99 человек. Более половины погибших были пожилыми людьми от 65 лет и старше.
«Нам необходимо срочно что-то предпринять, чтобы прекратить это, - говорит Виркала. – Нас и так мало, и если в год гибнет более ста, это говорит само за себя».
В результате падений много обращаются и в Центр тревоги: с конца июля прошлого года по конец июля этого года они получили 1241 вызов, связанный с различными падениями. Из них почти каждый пятый касался стариков, упавших у себя дома или на улице.
По данным Больничной кассы, в прошлом году в результате падений пострадали 74 018 человек, что больше, чем количество жителей Пярну и Кохтла-Ярве вместе взятых. Данные Кассы показывают, что лечение упавших обошлось в общей сложности почти в 23 миллиона евро. Медицинские расходы увеличивает тот факт, что упавшие, особенно пожилые, зачастую нуждаются в стационарном лечении.
«Бывают и тяжелые падения, да. Я сама держусь на ногах удивительно хорошо», - говорит Реэт Каэр из Ляэнемааского общества пожилых людей. По ее мнению, необходимо информировать людей, что помогло бы предотвратить несчастные случаи.
«Хотя бы, чтобы люди не стеснялись взять трость в руки, - говорит она. – Это, кстати, основное. Многие просто стесняются и думают, что как я теперь пойду с палочкой или рулатором перед остальными. Это не же постыдное дело. Это необходимо».
Спасатели помогли бы, если бы кто-то дал денег
Госпожа Каэр – далеко не единственная, кто считает профилактику необходимой. Поскольку по части смертей от травм Эстония находится в Европе в первых рядах, в 2013 году для анализа и предотвращения таких смертей правительство созвало группу экспертов.
В 2014 году был готов отчет, в котором эксперты из нескольких министерств и других учреждений говорили, что, если смертностью от другого рода несчастных случаев (например, при пожаре, утоплении или на дороге) еще как-то занимались в течение многих лет, то некоторыми остальными, в том числе падениями, вообще не занимался никто.
«Отсутствует системная профилактика падений и не определено ведомство, отвечающее за нее», - значится в отчете.
Увы, выясняется, что за пять лет ничего не изменилось. «Это открытая тема, да, - говорит Микко Виркала. – В данный момент не определено, кто будет заниматься так называемым пакетом домашней безопасности».
Оказывается, Спасательный департамент уже после появления критического рапорта в 2014 года поднял руку: мы ведь могли бы заниматься профилактикой. У департамента есть сеть, покрывающая всю Эстонию, и они и так ходят по домам и консультируют людей. Правда, в первую очередь по вопросам пожарной безопасности.
Причина, по которой они так и не стали этим заниматься, заключается в деньгах. «Каждое движение стоит денег, - констатирует Виркала. – Спасательный департамент готов заниматься этой сферой, но, естественно, это означало бы дополнительное финансирование. Наша сеть так велика и, если мы ежегодно будем приходить примерно к 50 000 человек, это на самом деле то, где государство могло бы очень много сэкономить».
То же говорит и Министерство социальных дел, в сферу ответственности которого входят и вопросы, связанные со смертностью от травм. «К сожалению, двигаться дальше не позволяет ограниченность средств», - говорит вице-канцлер министерства Марис Йессе.
Теперь же Спасательный департамент вновь взял дело в свои руки и составил конкретный план, как надо заниматься домашней безопасностью. Этот пакет охватывал бы наряду с профилактикой падений и пожарную и газовую безопасность, а также профилактику отравлений химикатами, безопасность, связанную с водой и электричеством. Что касается падений, людей учили бы обращать внимание на то, прикреплены ли ковры к полу, не слишком ли скользкий пол в ванной и не попадается ли пути пожилого человека ненужных препятствий. К ним относятся, например, высокие пороги. Пересмотреть стоит не только интерьер, но и территорию вокруг дома.
Поскольку необходимые документы еще официально не утверждены, Спасательный департамент не успел показать их Postimees. Однако Виркала говорит, что стоимость такого пакета на четыре года составила бы 7,7 миллиона евро. В нем учтены первичные анализы и исследования, обучение спасателей, кампании т.п.
По мнению Министерства социальных дел, это необходимо. «Мы всячески поддерживаем увеличение бюджета Спасательного департамента, чтобы они смогли заняться падениями с точки зрения домашней безопасности», - говорит Йессе. Виркала добавляет, что в ближайшие годы вместе с увеличением числа стариков можно ждать и усугубления проблемы падений. «Расходы и недополученный доход – очень большое бремя для госбюджета. Можно сэкономить, если заняться профилактикой падений», - считает он.
Почему мы падаем?
По данным Больничной кассы, в прошлом году падали, в первую очередь, из-за льда и снега. Также люди поскальзывались, падали с кровати и стула (или инвалидного кресла). Люди падают со ступенек, лестниц, строительных лесов. В основном люди падали дома, на улице или шоссе, на спортивной площадке.
«Упавшие поступают к нам каждый день. Их очень много, - говорит глава отделения неотложной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр. – В основном люди падают дома или рядом с ним».
По мнению Пыллувеэра, примерно треть упавших, обратившихся в EMO, - пожилые люди. Остальные – молодые люди или рабочие, которые обычно получают травмы при занятиях спортом или на работе. Пожилые люди, по его словам, часто падают в автобусах при резком торможении или дома на лестнице. «У старика может просто пропасть координация движений и он падает с ног там, где стоит», - говорит он.
В случае падений, окончившихся смертью, обстоятельства происшествия расследует полиция. По словам главы службы оперативного информирования Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, поступившие к ним случаи делятся на три группы: пожилые мужчины, падающие из-за алкогольного опьянения, несчастные случаи на рабочем месте и просто несчастные случаи, которые никак нельзя было предусмотреть. Он перечисляет случаи из недавнего прошлого, связанные с алкоголем: на пьяную голову люди падали с лестницы насмерть, ударялись головой о плиту или полку. «Злоупотребление алкоголем может повлечь за собой проблемы с равновесием, кроме того, люди неадекватно чувствуют риск», - говорит Вирк.
Как сделать дом более безопасным?
Следите, чтобы на пути движения не было ничего, обо что можно споткнуться.
Изучите лестницу и, если заметите неровности, при необходимости отремонтируйте их.
Установите на лестницах перила.
Установите материалы против скольжения в ванной и под ковром, чтобы они не сдвигались с места.
Следите, чтобы дома было достаточно освещения, и установите ночное освещение на возможных путях движения.
Исочник: homesafetysmartcheck.com