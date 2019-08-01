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Федеральная резервная система США впервые с 2008 года снизила процентную ставку

Флаг США у посольства в Москве. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anton Novoderežkin/TASS/Scanpix

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку - на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Об этом ведомство, выполняющее функции Центробанка страны, сообщило в среду, 31 июля.

Это первое понижение базовой процентной ставки с декабря 2008 года. Его причинами послужили, в частности, неопределенность в мировой экономике и торговые войны, а также ослабленное инфляционное давление, пишет DW.com.

Такой шаг ФРС знаменует изменение кредитно-денежной политики США: во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов ведомство агрессивно понижало ставки, чтобы достичь стабилизации экономики. В 2015 году Федеральная резервная система начала вновь последовательно повышать базовую процентную ставку.

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