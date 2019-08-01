Федеральная резервная система США впервые с 2008 года снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые за последние десять с лишним лет снизила процентную ставку - на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 2 до 2,25 процента годовых. Об этом ведомство, выполняющее функции Центробанка страны, сообщило в среду, 31 июля.