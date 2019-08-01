Российский чемпион НБА вернулся на родину

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и Евробаскета-2011 стал уже восьмым новичком желто-синих в этом межсезонье.

Последние девять лет Мозгов выступал в НБА, поиграв в шести клубах – «Нью-Йорке» (2010/11), «Денвере» (2011-2015), «Кливленде» (2015-2016), «Лейкерс» (2016/17), «Бруклине» (2017/18) и «Орландо» (2018/19). В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом лиги.

Мозгов ранее уже выступал за «Химки» с 2006 по 2010 годы, а также в 2011-м во время локаута в НБА. По словам руководства "Химок" Мозгов попробует перезапустить испорченную трвмами карьеру, а затем снова попытает счастья в НБА.