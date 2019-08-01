Бездомная уже больше года женщина не может вернуть себе квартиру несмотря на решение суда

Препятствием для исполнения судебного решения теперь является плата судебному исполнителю в размере 140€ за каждого выселяемого лица, а всего их в квартире трое, у собственницы квартиры нет денег для оплаты услуг исполнителя, поэтому она не сможет вернуть себе жилье прежде, чем соберет требуемую сумму.

Напомним, с чего все начиналось

В гости к пострадавшей пришли ее знакомые, мужчина и женщина, которые, злоупотребляя гостеприимством хозяйки, отказались покидать квартиру, а также 1 мая прошлого года пара самовольно заняла всю жилплощадь, заменив в момент отсутствия собственницы дверь и замок. Сейчас квартира находится в незаконном владении, а собственница уже более года вынуждена ночевать в приютах для бездомных, у знакомых и на лестничных площадках. В данной ситуации не может помочь даже полиция, поскольку находящиеся в квартире лица заявили, что имеют устный договор аренды в отношении этого жилья.

Юрист Eesti Õigusbüroo подал иск в суд в начале ноября прошлого года, а также ходатайствовал истребовать квартирную собственность из чужого незаконного владения. 12 февраля иск был принят в производство, а незаконно находящиеся в квартире лица должны были ответить на исковое заявление в течение 14 дней с момент его получения, но они этого не сделали.

Харьюский уездный суд удовлетворил иск принудительного истребования квартиры у незаконных лиц, а также 6.06.2019 вынес решение, согласно которому незаконно находящиеся на жилой площади лица должны незамедлительно ее покинуть.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, вышеуказанная ситуация является предупреждением для всех собственников квартир, а также демонстрирует неуклюжесть нашего делопроизводства. «Люди, которые не знакомы с этим делом, думают, что это шутка, но на самом деле все очень серьезно, и с такой абсурдной ситуацией однажды может столкнуться каждый из нас. Безусловно, никто из нас не может представить себя в подобном положении, ведь мы являемся хозяевами дома, а проникшие в него люди больше не пускают нас вовнутрь. Единственным решением остается обращение в суд для выселения незаконно занявших жилье людей.

Самый важный нюанс этой истории, который привел к тому, что владелице пришлось ждать решения более года, заключается в ложных заявлениях прониуших в квартиру людей в полицию.