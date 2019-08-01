Бездомная уже больше года женщина не может вернуть себе квартиру несмотря на решение суда

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. Юрист Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт была в суде официальным представителем оставшейся без дома женщины, и в июне было вынесено решение, по которому незаконно занявшие квартиру лица должны незамедлительно ее покинуть. Но не тут-то было.
Препятствием для исполнения судебного решения теперь является плата судебному исполнителю в размере 140€ за каждого выселяемого лица, а всего их в квартире трое, у собственницы квартиры нет денег для оплаты услуг исполнителя, поэтому она не сможет вернуть себе жилье прежде, чем соберет требуемую сумму.
Напомним, с чего все начиналось
В гости к пострадавшей пришли ее знакомые, мужчина и женщина, которые, злоупотребляя гостеприимством хозяйки, отказались покидать квартиру, а также 1 мая прошлого года пара самовольно заняла всю жилплощадь, заменив в момент отсутствия собственницы дверь и замок. Сейчас квартира находится в незаконном владении, а собственница уже более года вынуждена ночевать в приютах для бездомных, у знакомых и на лестничных площадках. В данной ситуации не может помочь даже полиция, поскольку находящиеся в квартире лица заявили, что имеют устный договор аренды в отношении этого жилья.
Юрист Eesti Õigusbüroo подал иск в суд в начале ноября прошлого года, а также ходатайствовал истребовать квартирную собственность из чужого незаконного владения. 12 февраля иск был принят в производство, а незаконно находящиеся в квартире лица должны были ответить на исковое заявление в течение 14 дней с момент его получения, но они этого не сделали.
Харьюский уездный суд удовлетворил иск принудительного истребования квартиры у незаконных лиц, а также 6.06.2019 вынес решение, согласно которому незаконно находящиеся на жилой площади лица должны незамедлительно ее покинуть.
По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, вышеуказанная ситуация является предупреждением для всех собственников квартир, а также демонстрирует неуклюжесть нашего делопроизводства. «Люди, которые не знакомы с этим делом, думают, что это шутка, но на самом деле все очень серьезно, и с такой абсурдной ситуацией однажды может столкнуться каждый из нас. Безусловно, никто из нас не может представить себя в подобном положении, ведь мы являемся хозяевами дома, а проникшие в него люди больше не пускают нас вовнутрь. Единственным решением остается обращение в суд для выселения незаконно занявших жилье людей.
Самый важный нюанс этой истории, который привел к тому, что владелице пришлось ждать решения более года, заключается в ложных заявлениях прониуших в квартиру людей в полицию.
А именно, если находящиеся в квартире лица утверждают полиции, что между ними и владелицей был заключен устный договор аренды, полиция помочь не может, остается только подать иск в суд, что, конечно, займет достаточно много времени. Удивляет, что полиция может так просто и без проверки прекратить разбирательство, в то время, когда владелица квартиры без всякого сомнения уверяет об обратном. Возникает вопрос, почему стражи правопорядка больше верят людям, которые никак не связаны с недвижимостью, а слова собственника для них ничего не значат», - сказала Роозилехт.
Роозилехт добавила, что на сегодняшний день имеется решение суда, обязывающее незаконно поселившихся в квартире лицам ее освободить, но, поскольку добровольно они этого не делают, для исполнения решения придется обращаться к судебному исполнителю и заплатить за его услуги 140€ за каждого выселяемого человека, однако у клиента на данный момент таких средств нет.
Споры, связанные с собственностью, являются привычной работой для Eesti Õigusbüroo, но данная ситуация даже для наших опытных юристов является ненормальной.
Совет юриста
Несмотря на то, что в подобных ситуациях уголовное производство не начинается, а полиции не хватает полномочий, пострадавшие все-таки должны подавать соответствующее заявление в полицию, поскольку так можно будет установить факт нарушения их владения: в суде очень важно доказать, что кто-то нарушил владение собственника.
После этого нужно сразу обратиться в суд. Эта процедура может занять как минимум три месяца, но более быстрого решения нет.
Дополнительно при обращении в суд нужно знать также личные данные лиц, на которых подано исковое заявление. На практике могут возникнуть проблемы, так как личные коды незаконных квартирантов неизвестны. В частности, суд не сможет обязать этих лиц сразу освободить квартиру, поскольку невозможно установить их личности.
Конечно, неловко спрашивать личный код или просить копию документов у пришедщих в гости друзей, но если их пребывание окажется длительным, то из чувства уверенности стоит знать личные данные этих лиц.
Eesti Õigusbüroo – самое крупное юридическое бюро в Эстонии, которое в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает бесплатную или льготную правовую помощь жителям Эстонии. Дополнительную информацию можно получить на www.juristaitab.ee или позвонив по телефону 6 880 400.