Чт, 1.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Трамп предложил по телефону Путину помощь в тушении лесных пожаров, но получил отказ

Трамп предложил по телефону Путину помощь в тушении лесных пожаров, но получил отказ

Владимир Путин.

ФОТО: Aleksandr Zemljanitšenko / AP / Scanpix

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону лесные пожары в России, американский лидер предложил Москве помощь.

"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сообщили в среду Интерфаксу в пресс-службе Кремля.

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется", - сказали в пресс-службе.

"При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов", - отметили в Кремле.

"Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - заявили в Кремле.

"Президенты Росси и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", - сказали в пресс-службе.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ