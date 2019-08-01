Чем мне нравится жизнь в Эстонии

Ну и то, что людей мало, тоже неплохо. В зоопарк или музей придешь днем в будни - и один гуляешь. Красота.

Электронная система всего

Пришли в Москву в библиотеку и почти 15 минут заполняли два экземпляра читательского договора. Уже все устали, но заполнить надо. Зачем? Я свой экземпляр хранить дома не буду, а библиотеке нужно какое-то место выделять, где вся эта груда бумажек будет лежать и пылиться? Так это я после Таллинна такая стала – все эти бумажки и всякая писанина раздражают. Привыкла к электронному обслуживанию.

Детский сад

Сейчас в Москве сын ходит в чудесный детский сад, который мы ему целенаправленно искали. Но таллиннский сад он вспоминает до сих пор. Там он ходил в группу с углубленным изучением эстонского языка и довольно рано понял, что на свете не один язык, а несколько. А чем только они в саду не занимались – ходили гулять к морю и в лес на пикник, обошли все городские музеи и кукольные театры, ездили за пределы Таллинна и делали умопомрачительные поделки! Конечно, очень многое, если не все, зависит от педагогов, и вот с ними нам точно повезло! И мы по ним очень скучаем.

Друзья

Пожалуй, самое ценное «приобретение». Люди, которые не спрашивали, а брали и делали, приходили и помогали, были рядом тогда, когда нужно. Люди, с которыми и в огонь, и в воду, и в Ригу, и в Швецию. Как бы ни сложилась жизнь, я хочу, чтобы мы и дальше были вместе.

Мои клиенты

В Таллинне у меня сложилась отличная частная практика. Еще я читала лекции для родителей на темы, связанные с воспитанием детей. Когда мы приехали жить в Эстонию, я потерялась в профессиональном плане и подумывала о том, чтобы уйти из профессии, эти родители ходили ко мне и тем самым поддерживали. Задавали вопросы, благодарили, прислушивались, делились самым сокровенным и, в конечном итоге, изменили мою жизнь к лучшему.

Я. Мне нравлюсь я сама.

Я не думала, что я на такое способна. Я не думала, что так много узнаю, умею и научусь. Мне нравится, что я справилась. Мне нравится то, чему научила меня жизнь в эмиграции. Это опыт, на который я могу опираться и знать, что я принципе-то могу все, что захочу.