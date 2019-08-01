Чем мне нравится жизнь в Эстонии

Когда-то я написала статью о том, что мне не нравится в эмиграции. После ее выхода я получила очень много откликов. Большая часть людей писала мне с целью оказать поддержку. С кем-то мы подружились, с кем-то сотрудничали по работе. Но ведь в том, что мне в Таллинне не нравится, не вся правда жизни. Эмиграция дала мне колоссальный опыт, в Эстонии есть и свои плюсы. Справедливости ради о них тоже стоит написать. Тем более, что сейчас, вот уже год как мы вернулись на родину и нам есть по чему скучать из прибалтийской жизни.
Море.
Море, море и еще раз море. Оно прекрасно в любую погоду. Оно прекрасно даже когда просто гуляешь вдоль берега. Когда живешь в городе на берегу моря, всё не может быть очень плохо. Что-то хорошее точно есть. Особенно, когда стараешься его найти.
Расстояния
После моря то, что доставляет несомненную радость, – это расстояния. До любой точки в Таллинне можно или дойти пешком, или потратить максимум 40-45 минут на общественном транспорте. К этому привыкаешь и очень сильно расслабляешься. Вот вернулись в Москву, я стала ездить на учебу и 1,5-2 часа в один конец…. Понадобилось какое-то время чтобы к этому адаптироваться.
Возможность ездить в Европу
Это тоже о расстоянии, но уже другого формата. Сесть на паром и через 2,5 часа быть в Хельсинки. А до парома от дома 20 минут пешком. Или на машине объехать пол-Европы. И эта возможность очень будоражит и вдохновляет.
Сыр, кофе и марципан
Возможно, где-то в мире и марципан повкуснее и кофе покрепче, но мы, когда ездили из Таллинна на родину, везли не кровяные колбаски с квашеной капустой, а сыр, кофе и марципан.
Старый город
Первое время после переезда у меня дух захватывало от красоты и величественности Старого города. Я ходила на экскурсии, открывала для себя это место, чтобы еще ближе с ним соприкоснуться. Невозможно оставаться равнодушным к этому городу, еще большее удовольствие - жить в нем. И сейчас, приезжая в Таллинн в гости, я думаю о том, как все-таки красиво в нем жить.
Дорожное движение
В первое время пришлось привыкать к сложным перекресткам и улицам с односторонним движением, но в целом, движение в Эстонии — это комфорт и удовольствие. Не сигналят зря, практически не подрезают, уступают, если что. Одним словом, рай для водителей.
Общественный транспорт и такси
Для зарегистрированных жителей Таллинна (на нас, эмигрантов с видом на жительство, это тоже распространялось) общественный транспорт бесплатный! И ходит он по расписанию плюс-минус 2 минуты. И это круто. А такси мне нравится тем, что самое долгое ожидание - это 8-10 минут и то в период пробок. В России иногда приходится ждать минут 15-20, только чтобы оператор позвонил и сказал: «А для вас машины нет».
Балет
Я и до переезда искусство любила, а тут, опять же, в шаговой доступности и опера и балет и все, что хочешь. От этой привычки в Москве было сложно отказаться, хотя не все центры искусства к нам близко, но мы ездим, стараемся…
Мало людей и уважение личного пространства
Это то, чего точно не хватает в Москве. Именно какой-то дистанции с другими людьми. В Таллинне даже в переполненном автобусе в час пик ты чувствуешь себя отдельно от других. А что касается правил, то если написано «нельзя», в Эстонии скорее всего именно так и прочитают. А не «другим нельзя, а мне можно».
Ну и то, что людей мало, тоже неплохо. В зоопарк или музей придешь днем в будни - и один гуляешь. Красота.
Электронная система всего
Пришли в Москву в библиотеку и почти 15 минут заполняли два экземпляра читательского договора. Уже все устали, но заполнить надо. Зачем? Я свой экземпляр хранить дома не буду, а библиотеке нужно какое-то место выделять, где вся эта груда бумажек будет лежать и пылиться? Так это я после Таллинна такая стала – все эти бумажки и всякая писанина раздражают. Привыкла к электронному обслуживанию.
Детский сад
Сейчас в Москве сын ходит в чудесный детский сад, который мы ему целенаправленно искали. Но таллиннский сад он вспоминает до сих пор. Там он ходил в группу с углубленным изучением эстонского языка и довольно рано понял, что на свете не один язык, а несколько. А чем только они в саду не занимались – ходили гулять к морю и в лес на пикник, обошли все городские музеи и кукольные театры, ездили за пределы Таллинна и делали умопомрачительные поделки! Конечно, очень многое, если не все, зависит от педагогов, и вот с ними нам точно повезло! И мы по ним очень скучаем.
Друзья
Пожалуй, самое ценное «приобретение». Люди, которые не спрашивали, а брали и делали, приходили и помогали, были рядом тогда, когда нужно. Люди, с которыми и в огонь, и в воду, и в Ригу, и в Швецию. Как бы ни сложилась жизнь, я хочу, чтобы мы и дальше были вместе.
Мои клиенты
В Таллинне у меня сложилась отличная частная практика. Еще я читала лекции для родителей на темы, связанные с воспитанием детей. Когда мы приехали жить в Эстонию, я потерялась в профессиональном плане и подумывала о том, чтобы уйти из профессии, эти родители ходили ко мне и тем самым поддерживали. Задавали вопросы, благодарили, прислушивались, делились самым сокровенным и, в конечном итоге, изменили мою жизнь к лучшему.
Я. Мне нравлюсь я сама.
Я не думала, что я на такое способна. Я не думала, что так много узнаю, умею и научусь. Мне нравится, что я справилась. Мне нравится то, чему научила меня жизнь в эмиграции. Это опыт, на который я могу опираться и знать, что я принципе-то могу все, что захочу.
Порой искать преимущества жизни в той или иной стране тяжело и хочется махнуть на все рукой и сказать, что жить трудно и невесело. Но в итоге, то, что ты однажды осознал как «плюс», уже никогда не станет минусом.