Rus.Postimees.eeМузей «Волчье логово»: бывшая ставка Гитлера грозит превратиться в парк развлеченийМузей «Волчье логово»: бывшая ставка Гитлера грозит превратиться в парк развлеченийBBC News 1 августа 2019, 9:58Комплекс «Волчье логово» (Wolfsschanze) в Польше, где Адольф Гитлер провел 850 дней.ФОТО: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/HuberСпрятанный в густом польском лесу, защищенный озерами и болотами комплекс «Волчье логово» (Wolfsschanze) был главной ставкой Адольфа Гитлера в годы Второй мировой войны.В общей сложности Гитлер провел здесь 850 дней - с лета 1941 до поздней осени 1944 года, вплоть до своего отъезда в Берлин.«Волчье логово» теперь музей, действующий круглый год. Его ежегодно посещают около 300 000 туристов, в основном поляки и немцы.Однако местные власти считают, что бывшую ставку фюрера необходимо привести в порядок, чтобы сюда приезжало еще больше туристов.Местное лесничество делает все для сохранения этого обветшавшего исторического памятника. адольф гитлерпарк развлечений