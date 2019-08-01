Однако историки опасаются, что старания районных властей превратят «Волчье логово» в довольно омерзительный Диснейленд или в место паломничества неонацистов.

Покушение на Гитлера

Комплекс «Волчье логово» использовался нацистами с лета 1941 по осень 1944 года. Именно отсюда Адольф Гитлер руководил нападением на Советский Союз и военными действиями на Восточном фронте.

Главная ставка фюрера представляла собой комплекс из более восьмидесяти бункеров и укрепленных строений посреди густого леса, расположенный на охраняемой территории площадью 250 га.

Эта территория была окружена несколькими кольцами заграждений из колючей проволоки, минными полями, наблюдательными вышками, пулеметными и зенитными позициями.

Однако летом 1944 года ни колючая проволока, ни минные поля не стали препятствием для заговорщиков, решившихся на убийство фюрера.

20 июля 1944 года военные вермахта совершили неудачное покушение на жизнь Гитлера в ставке «Волчье логово».

Полковник Генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауффенберг пронес в своем портфеле взрывное устройство в зал, где проходило совещание с участием Гитлера. Штауффенберг поставил портфель в зале на пол и вышел.

Комплекс «Волчье логово» (Wolfsschanze) в Польше, где Адольф Гитлер провел 850 дней. akg-images / akg-images

Через несколько минут раздался мощный взрыв. Четыре человека были убиты, еще 20 получили ранения. Однако Адольф Гитлер уцелел: его спас дубовый стол, под который один из участников совещания задвинул мешавший ему портфель Штауффенберга.

Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен и временно оглох, его правая рука была временно парализована.

Главные участники заговора, в том числе и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг, в считанные часы после описываемых событий были схвачены и казнены.

В ночь на 21 июля 1944 года один за другим были расстреляны генерал пехоты германской армии Фридрих Ольбрихт, полковник Альбрехт Мерц фон Квирнхайм, юрист и офицер Вернер фон Хафтен и граф Клаус Шенк фон Штауффенберг.

На следующий после покушения день была создана специальная комиссия из высокопоставленных руководителей СС для расследования заговора. Тысячи предполагаемых и действительных участников "заговора 20 июля" были арестованы, подвергнуты пыткам, казнены.

На территории комплекса установлен памятник участникам «заговора 20 июля». Тот факт, что именно в «Волчьем логове» разворачивались эти события, делает посещение бывшей ставки фюрера еще более привлекательным для большого числа туристов.

Комплекс «Волчье логово» (Wolfsschanze) в Польше, где Адольф Гитлер провел 850 дней. akg-images / akg-images

Руководство музея приоритетной задачей считает воссоздание обстановки зала совещаний, где было совершено покушение на Гитлера.

Предполагается, что в зале будут установлены выполненные в полный рост восковые фигуры участников совещания 20 июля 1944 года, говорит Себастьян Трапик.

Нацисты, оставляя ставку в январе 1945 года, попытались уничтожить комплекс. Огромное количество взрывчатки ушло на то, чтобы снести десятки бункеров, однако многие строения устояли, получив лишь заметные повреждения.

За прошедшие десятилетия вокруг строений «Волчьего логова» вырос новый лес, а стены разрушенных и заброшенных бункеров покрылись мхом.