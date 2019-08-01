В четверг Таллинн посещает более 6000 круизных туристов

В 8 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 3600 пассажиров Regal Princess, которое покинет столицу в 17 часов.

В 9 часов в Таллинне ошвартовалось Costa Magica, вмещающее до 2500 пассажиров. Судно покинет порт в 17 часов.

В 9.30 в Таллинн прибывает вмещающее до 100 пассажиров Hebridean Sky, которое пробудет в порту до 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.