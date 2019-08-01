Чт, 1.08.2019
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В четверг Таллинн посещает более 6000 круизных туристов

Круизный лайнер в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi / Eesti Meedia/Sccanpix Baltics

В четверг Таллинн посещает до 6200 круизных туристов, на день доставленных в город тремя круизными судами.

В 8 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 3600 пассажиров Regal Princess, которое покинет столицу в 17 часов.

В 9 часов в Таллинне ошвартовалось Costa Magica, вмещающее до 2500 пассажиров. Судно покинет порт в 17 часов.

В 9.30 в Таллинн прибывает вмещающее до 100 пассажиров Hebridean Sky, которое пробудет в порту до 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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