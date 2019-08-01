Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

По мнению правозащитника, дом, возведенный несколько лет назад для Галкина, его супруги Аллы Пугачевой и их совместных детей, имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту. Михайлов выразил возмущение бездействием контролирующих органов. «Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады», — цитирует юриста агентство.