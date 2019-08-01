Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «ФедералПресс».
По мнению правозащитника, дом, возведенный несколько лет назад для Галкина, его супруги Аллы Пугачевой и их совместных детей, имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту. Михайлов выразил возмущение бездействием контролирующих органов. «Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады», — цитирует юриста агентство.
В июле СМИ сообщили о покупке Пугачевой жилья в еврозоне. Предполагается, что звезда приобрела элитную недвижимость в Юрмале.