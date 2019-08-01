Исследование: жители Эстонии хотят получать на руки более 1700 евро

Если говорить о медианном значении, то ровно половина опрошенных хочет получать более 1500 евро, а пожелание по зарплате второй половины не превышают данного значения. Если в 2018 году ожидания работников по зарплате отличались от реального заработка на 481 евро, что в этом году данный показатель составил 380 евро.

Наименьшей разницей между реальным доходом и ожиданиями по зарплате могут похвастаться занимающие руководящие должности сотрудники — она не превышает 150 евро. Наибольшая разница между реальной и ожидаемой зарплатой замечена среди профессиональных водителей и квалифицированных рабочих — реальный доход на 400 евро меньше ожидаемого.