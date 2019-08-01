Исследование: жители Эстонии хотят получать на руки более 1700 евро

Ожидания по нетто-зарплате у работников Эстонии составляют 1705 евро, что на 21 евро больше, чем годом ранее, следует из результатов исследования рынка труда, которое было проведено Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и CVKeskus.ee среди 9000 человек.
Если говорить о медианном значении, то ровно половина опрошенных хочет получать более 1500 евро, а пожелание по зарплате второй половины не превышают данного значения. Если в 2018 году ожидания работников по зарплате отличались от реального заработка на 481 евро, что в этом году данный показатель составил 380 евро.
Наименьшей разницей между реальным доходом и ожиданиями по зарплате могут похвастаться занимающие руководящие должности сотрудники — она не превышает 150 евро. Наибольшая разница между реальной и ожидаемой зарплатой замечена среди профессиональных водителей и квалифицированных рабочих — реальный доход на 400 евро меньше ожидаемого.
По словам главы Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер, за сокращением разрыва между ожидаемой и реально получаемой зарплатой в числе прочего стоит и повышение не облагаемого налогом дохода, поскольку люди стали получать на руки больше. «Несмотря на то, что многие люди с осторожностью используют не облагаемый налогом доход — то есть используют его не полностью, их доходы все равно возросли», - прокомментировала результаты исследования Сеэдер.