Разогнавшийся до 130 км/ч россиянин отправился за решетку и лишился шенгенской визы

29 июля мотополицейский Нарвского отделения полиции задержал на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 31-летний житель России. Автомобиль превышал скорость не менее чем на 42 км/ч от разрешенной, то есть скорость автомобиля была не менее 132 км/ч.

«Последствия ДТП, совершенного на такой скорости, были бы очень тяжелыми. В суде он сказал в свое оправдание, что спешил в Россию к своей семье. Мы попросили его задуматься о том, что и другие участники дорожного движения хотят попасть домой – живыми и здоровыми», – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

По словам Наролина, у водителя, который находился здесь на основании визы, уже есть два наказания за превышение скорости в Эстонии. Полученные им штрафы оплачены не были.

«Так как назначенные в наказание штрафы не оказали желаемого влияния на поведение водителя, я ходатайствовал в суде об аресте. Также было принято решение, что его нахождение в Эстонии не в интересах безопасности других участников дорожного движения», – добавил полицейский.

Суд назначил водителю арест в двое суток. Виза иностранца была аннулирована Департаментом полиции и погранохраны и ему вынесен запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на один год. В среду он был выслан из страны.