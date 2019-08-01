Фото: в Нымме ждет нового хозяина дом буржуазного времени

В продажу поступил дом площадью 151,1 квадратных метра, спроектированный в 1936 году известным архитектором Эдгаром Вельбри. Высокая щипцовая крыша и элементы позднего югенда придают внешнему облику дома своеобразную нордическую величавость.

ФОТО: City24

Полностью реновированный дом обогревается с помощью земляного отопления, что требует от собственника весьма умеренных затрат.

ФОТО: City24

На первом этаже расположен большой открытый холл, туалет, гостиная, кухня, столовая, маленькая спальня и душевая. На втором этаже - большая спальня, детская, ванная и балкон.

ФОТО: City24