Фото: в Нымме ждет нового хозяина дом буржуазного времени

Этот стильный дом на ныммеской улице Пауля Кереса - в самом деле редкое предложение на рынке недвижимости, пишет Postimees.
В продажу поступил дом площадью 151,1 квадратных метра, спроектированный в 1936 году известным архитектором Эдгаром Вельбри. Высокая щипцовая крыша и элементы позднего югенда придают внешнему облику дома своеобразную нордическую величавость.
Полностью реновированный дом обогревается с помощью земляного отопления, что требует от собственника весьма умеренных затрат.
На первом этаже расположен большой открытый холл, туалет, гостиная, кухня, столовая, маленькая спальня и душевая. На втором этаже - большая спальня, детская, ванная и балкон.
Гораздо больше интересных фотографий и информации об объекте находится на портале недвижимости City24.