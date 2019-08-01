Чт, 1.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Фото: в Нымме ждет нового хозяина дом буржуазного времени

ФОТО: City24

Этот стильный дом на ныммеской улице Пауля Кереса - в самом деле редкое предложение на рынке недвижимости, пишет Postimees.

В продажу поступил дом площадью 151,1 квадратных метра, спроектированный в 1936 году известным архитектором Эдгаром Вельбри. Высокая щипцовая крыша и элементы позднего югенда придают внешнему облику дома своеобразную нордическую величавость. 

ФОТО: City24

Полностью реновированный дом обогревается с помощью земляного отопления, что требует от собственника весьма умеренных затрат. 

ФОТО: City24

На первом этаже расположен большой открытый холл, туалет, гостиная, кухня, столовая, маленькая спальня и душевая. На втором этаже - большая спальня, детская, ванная и балкон.  

ФОТО: City24

Гораздо больше интересных фотографий и информации об объекте находится на портале недвижимости City24

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