Новое требование приведет к подорожанию дизельного топлива в Эстонии

Для снижения выбросов СО2 у заправочных сетей есть три варианта: увеличить удельный вес биотоплива на литр, увеличить продажу газового топлива или электроэнергии или купить квоты на выброс парниковых газов. Вероятно, эстонским поставщикам топлива придется комбинировать все три варианта.

Глава Circle K Кай Реало сказала, что требование прежде всего повлияет на цену дизельного топлива. Если литр бензина с обязательной с 1 января 10-процентной биоприсадкой покрывает требование о снижении СО2, то с дизельным топливом совсем другая история.

"Чтобы достигнуть соответствующей требованию шестипроцентной экономии, нужно использовать в дизельном топливе биокомпоненты с низким содержанием СО2 круглый год", - сказала Реало. Сейчас требования не распространяются на зимнее дизельное топливо.

Более того, в случае дизеля 10% удельного веса биокомпонентов недостаточно, чтобы снизить эмиссию парниковых газов в необходимом объеме, поэтому содержание биоприсадок нужно увеличивать до 12-14% на литр.

"Дизельное топливо станет для потребителя намного дороже. Ориентировочная прибавка к цене составит от 6 до 8 центов на литр", - заявила Реало.

Она добавила, что как розничный продавец моторного топлива компания Circle K, естественно, готова исполнять закон - в надежде, что Министерство окружающей среды в достаточной степени оценило вытекающие из применения закона последствия для потребителей, а также с точки зрения конкурентоспособности эстонского сектора грузоперевозок и в плане влияния приграничной торговли топливом на налоговые поступления.

Приграничная торговля может активизироваться потому, что, насколько известно, Латвия и Литва не планируют ограничивать эмиссию парниковых газов, вследствие чего разница в цене поднимется, по оценке Реало, уже до 22 центов. Это означает, что при заправке 1000-литрового бака грузовой машины выигрыш в цене составит 220 евро.

"Это улучшит конкурентоспособность латвийских и литовских перевозчиков и заставит эстонских перевозчиков для выживания в условиях конкуренции использовать еще большие объемы купленного за границей дизельного топлива во внутриэстонских перевозках. То есть объемы продажи дизельного топлива в Эстонии и поступления от акцизов будут постоянно уменьшаться, но в Латвии и Литве они будут увеличиваться", - описывает Реало.

Также возникает опасность, что заправки не смогут закупать топливо в достаточных количествах: поскольку в Эстонии начнут действовать отличные от других стран Балтии требования, придется импортировать подходящие для нашего рынка товары. По закону биокомпоненты можно добавлять в топливо только на заводах по рафинированию, поэтому, по словам Реало, на международных заводах моторное топливо будет производиться специально для эстонского рынка.

"Это, естественно, не самый эффективный в плане расходов процесс, который помимо высокой себестоимости содержит в себе риск того, что надежность поставок не всегда будет соблюдаться в стопроцентном объеме", - отметила она.

Требование о шестипроцентном урезании выброса парниковых газов распространяется на каждый месяц, и для подтверждения его соблюдения продавцы топлива должны будут постоянно подавать отчеты. По словам Реало, эта задача будет дополнительной административной нагрузкой, сложной для выполнения. По ее оценке, было бы разумно ввести полугодовые цели и их контроль.

Поставщикам топлива, которые в следующем году не будут ежемесячно выполнять поставленную цель, может быть выписан штраф в размере до 400 000 евро за каждый месяц, причем, как добавила Реало, осталось непонятным, как была установлена эта сумма, что означает стоящий перед максимальной ставкой предлог "до" и кто вообще будет принимать решения о штрафах.

Член правления Alexela Алан Вахт также сказал, что повышение процентного содержания биотоплива с 10% до 12-14% - это очень большой вызов для продавцов. Проблема, по его словам, заключается в том, что согласно анализам, на рынке нет достаточного объема морозостойкого биотоплива, которое покрыло бы нужды всех поставщиков.