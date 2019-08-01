Эстонские исследователи отправляются на Северный Урал

Ученый-путешественник с юридическим образованием, Регули одним из первых заявил о том, что прародину венгров надо искать в России, и в 1843–1846 годах объехал почти все народы финно-угорской языковой семьи, внеся важный вклад в изучение истории, культуры и географии этих народов. Он первым отметил на карте и одну из высочайших гор Северного Урала (высота 1711 м.), носящую сегодня его имя. Целью экспедиции является привлечение внимания общественности к истории полевых исследований и финно-угорскому культурному наследию, а также популяризация роли музеев в исследовании и репрезентации этнических культур и развитии туризма.