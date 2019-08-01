Эстонские исследователи отправляются на Северный Урал

В начале августа исследовательская группа Эстонского национального музея отправляется в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра для участия в экспедиции, организованной Музеем природы и человека (Ханты-Мансийск) на вершину Регули.
Совместная научная экспедиция на приполярный Урал проходит под эгидой Международного года языков коренных народов, объявленного ООН, Международного дня коренных народов, ежегодно отмечаемого 9 августа, а также под знаком 200-летия пионера венгерской финно-угристики Антала Регули (1819–1858).
Ученый-путешественник с юридическим образованием, Регули одним из первых заявил о том, что прародину венгров надо искать в России, и в 1843–1846 годах объехал почти все народы финно-угорской языковой семьи, внеся важный вклад в изучение истории, культуры и географии этих народов. Он первым отметил на карте и одну из высочайших гор Северного Урала (высота 1711 м.), носящую сегодня его имя. Целью экспедиции является привлечение внимания общественности к истории полевых исследований и финно-угорскому культурному наследию, а также популяризация роли музеев в исследовании и репрезентации этнических культур и развитии туризма.
Экспедиция Эстонского национального музея в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра осуществляется в рамках исследовательского проекта «Финно-угорские диалоги: этнологические исследования эстонцев в советское время (1944–1991)». Кроме похода в горы, сотрудники музея встретятся и возьмут интервью у участников и организаторов эстонско-ханто-мансийских экспедиций 1970–1980-х годов, а также проведут фото- и видеосъемку бытовой культуры обских народов.
Исследовательский проект поддерживается Программой родственных народов.