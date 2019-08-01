Полиция ищет самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

Денис ушел из спецшколы в селе Каагвере в прошлые выходные, 27 июля, и его местнонахождение до сих пор неизвестно, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Вполне вероятно, что он передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключает и другие регионы.

Предположительно, молодой человек одет в короткие светло-синие шорты и кроссовки, а также темную кофту.