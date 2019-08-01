Полиция ищет самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего молодого человека, который самовольно покинул спецшколу.
Денис ушел из спецшколы в селе Каагвере в прошлые выходные, 27 июля, и его местнонахождение до сих пор неизвестно, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Вполне вероятно, что он передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключает и другие регионы.
Предположительно, молодой человек одет в короткие светло-синие шорты и кроссовки, а также темную кофту.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Дениса, просят сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.