Чт, 1.08.2019
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Полиция ищет самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

15-летний Денис

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего молодого человека, который самовольно покинул спецшколу.

Денис ушел из спецшколы в селе Каагвере в прошлые выходные, 27 июля, и его местнонахождение до сих пор неизвестно, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Вполне вероятно, что он передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключает и другие регионы.

Предположительно, молодой человек одет в короткие светло-синие шорты и кроссовки, а также темную кофту.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Дениса, просят сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112.

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