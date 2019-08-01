Вс, 4.08.2019
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  • Полиция отыскала самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

Полиция отыскала самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

15-летний Денис

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

15-летний Денис, самовольно ушедший из спецшколы в селе Каагвере, найден, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На прошлой неделе полиция обратилась к населению за помощью в установлении местонахождения молодого человека, который самовольно покинул спецшколу 27 июля.

Полиция предполагала, что Денис передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключала и другие регионы.

Департамент полиции и погранохраны известил, что Денис был найден сегодня утром полицейским патрулем. Подросток доставлен в школу, с ним все в порядке.

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