Полиция отыскала самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

15-летний Денис, самовольно ушедший из спецшколы в селе Каагвере, найден, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
На прошлой неделе полиция обратилась к населению за помощью в установлении местонахождения молодого человека, который самовольно покинул спецшколу 27 июля.
Полиция предполагала, что Денис передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключала и другие регионы.
Департамент полиции и погранохраны известил, что Денис был найден сегодня утром полицейским патрулем. Подросток доставлен в школу, с ним все в порядке.