Полиция отыскала самовольно покинувшего спецшколу 15-летнего Дениса

На прошлой неделе полиция обратилась к населению за помощью в установлении местонахождения молодого человека, который самовольно покинул спецшколу 27 июля.

Полиция предполагала, что Денис передвигается в районе Тарту и Эльва, но полиция не исключала и другие регионы.