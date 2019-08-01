Apollo Group покупает рестораны Vapiano

Piano Group оперирует сегодня семью ресторанами, три из которых находятся в Таллинне, один в Тарту, один в Вильнюсе и два в Хельсинки. Последний из них был открыт в июне этого года в торговом центре Ülemiste. Оборот Piano Group составлял в 2018 году 12 миллионов евро. По всему миру сегодня действует 235 ресторанов Vapiano.