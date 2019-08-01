Apollo Group покупает рестораны Vapiano

Крупнейшая сеть развлечений в Эстонии Apollo Group OÜ продолжает расширяться и приобретет Piano Group OÜ, которая владеет ресторанами Vapiano в странах Балтии и Финляндии.
Piano Group оперирует сегодня семью ресторанами, три из которых находятся в Таллинне, один в Тарту, один в Вильнюсе и два в Хельсинки. Последний из них был открыт в июне этого года в торговом центре Ülemiste. Оборот Piano Group составлял в 2018 году 12 миллионов евро. По всему миру сегодня действует 235 ресторанов Vapiano.
Apollo Group OÜ принадлежит принадлежащей Ивару Венделину и Маргусу Линнамяэ фирме UP Invest, которая управляет такими компаниями, как Apollo Kino, Apollo Kauplused, спортивными ресторанами O´Learys, кафе Blender, ресторанами быстрого питания KFC, кафе-мороженым IceCafe и Baltic Film Distribution. UP Invest также владеет Postimees Grupp.