Фото: набирает популярность потрясающе декоративный и позитивный дизайнерский тренд

Речь идет о покраске входных дверей к яркие, даже радикально яркие цвета. Сначала тон задавал ярчайший красный, но теперь ему в компанию пришли другие, не менее яркие расцветки.

Самыми модными в последнее время стали бирюзовые, желтые и фиолетовые двери. В эстонских социальных сетях можно найти дебаты о том, стоит ли перекрашивать двери в столь яркие цвета, а если все-таки стоит, то в какой именно.

Больших трудностей при выборе цвета возникать не должно. Главное, чтобы выбранный цвет двери подходил как к экстерьеру, так и к интерьеру дома. Например, бирюзовая дверь вряд ли будет сочетаться с любым фасадом и явно не впишется в любой дизайн интерьера.