Чт, 1.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
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  • Фото: набирает популярность потрясающе декоративный и позитивный дизайнерский тренд

Фото: набирает популярность потрясающе декоративный и позитивный дизайнерский тренд

ФОТО: Shutterstock

Этот стремительно распространяющийся в дизайнерском мире тренд заинтересует прежде всего владельцев дач и частных домов, пишет Postimees. Однако, если устав квартирного товарищества позволяет, почему бы не использовать его в многоквартирных домах? 

Речь идет о покраске входных дверей к яркие, даже радикально яркие цвета. Сначала тон задавал ярчайший красный, но теперь ему в компанию пришли другие, не менее яркие расцветки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Самыми модными в последнее время стали бирюзовые, желтые и фиолетовые двери. В эстонских социальных сетях можно найти дебаты о том, стоит ли перекрашивать двери в столь яркие цвета, а если все-таки стоит, то в какой именно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Больших трудностей при выборе цвета возникать не должно. Главное, чтобы выбранный цвет двери подходил как к экстерьеру, так и к интерьеру дома. Например, бирюзовая дверь вряд ли будет сочетаться с любым фасадом и явно не впишется в любой дизайн интерьера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Есть и компромиссный вариант: покрасить только внутреннюю часть двери. Тогда придется позаботится лишь о ее сочетании с интерьером прихожей.

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