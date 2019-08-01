Госреформа: шесть больших объединенных ведомств вместо 20 госучреждений

Больше всего слияний запланировано в сфере образования, где к 1 сентября 2020 года в одно ведомство хотят объединить Innove, Archimedes, Научное агентство Эстонии, Фонд инфотехнологий в образовании, Палату профессиональной квалификации, Фонд спортивного образования и информации, Центр работы с молодежью, Языковую инспекцию и Институт эстонского языка.

Также планируется создать единое ведомство в сфере земли и планировок, в которое объединят Земельный департамент, отдел регионального управления Министерства финансов, а также службу регистра строений отдела строительства и жилья Министерства экономики и коммуникаций.

Кроме того, два новых объединенных ведомства будут созданы в сфере транспорта, в первом из которых объединят службы, занимающиеся планированием и инвестициями, а во втором - надзорные органы в этой сфере.