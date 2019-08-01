Камерунский нападающий московского "Динамо" нечаянно устроил прямой эфир своих плотских утех

В интернет попало видео, где камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи развлекается с неизвестной девушкой, передает Postimees.
Прямой эфир утех камерунца наблюдали десятки тысяч человек, когда футболист случайно вывел момент сладострастия в социальную сеть Snapchat
"Cожалею об этом. Я перебрал с алкоголем, отмечая новый контракт. Я хотел прочитать сообщения, но нажал не на ту кнопку", - сказал футболист.
Также Н'Жи сказал, что первоначальной мыслю было просто погуглить новости о себе любимом.
Н'Жи перешел из марсельского "Олимпика" в "Динамо" 25 июля.