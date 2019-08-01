Чт, 1.08.2019
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  • Камерунский нападающий московского "Динамо" нечаянно устроил прямой эфир своих плотских утех

Камерунский нападающий московского "Динамо" нечаянно устроил прямой эфир своих плотских утех

Клинтон Н'Жи

ФОТО: www.imagephotoagency.it / imago images / Gribaudi/ImagePhoto/Scanpix

В интернет попало видео, где камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жи развлекается с неизвестной девушкой, передает Postimees.

Прямой эфир утех камерунца наблюдали десятки тысяч человек, когда футболист случайно вывел момент сладострастия в социальную сеть Snapchat

"Cожалею об этом. Я перебрал с алкоголем, отмечая новый контракт. Я хотел прочитать сообщения, но нажал не на ту кнопку", - сказал футболист.

Также Н'Жи сказал, что первоначальной мыслю было просто погуглить новости о себе любимом.

Н'Жи перешел из марсельского "Олимпика" в "Динамо" 25 июля.

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