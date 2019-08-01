Луис Суарес припомнил Гризманну старую обиду

Как сообщает championat.com, на прошедшей в среду тренировке «Барселоны» Суарес игнорировал Гризманна, не смотрел на француза и никак не обращал внимания на его комментарии.

Hеприязнь может быть вызвана высказываниями Гризманна во время чемпионата мира в 2018 году. Перед четвертьфинальным матчем между сборными Франции и Уругвая Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем. Суарес остался недоволен этим заявлением, ответив, что Гризманн прежде всего француз, а значит не знает, что такое быть уругвайцем.