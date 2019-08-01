Корабли и самолеты ВМФ РФ проведут масштабные учения на Балтике

«В период с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение "Океанский щит-2019"», - заявили в Минобороны РФ.

«Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 тыс 634 человека личного состава Вооруженных сил Российской Федерации», - сказали в ведомстве.