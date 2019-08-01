Постоянно cоздающая проблемы эстонским туристам авиакомпания уходит в арабские руки

В сообщении о слиянии Procyone и владелец авиакомпании - Smart Aviation Holdings - назвали причиной сделки желание совместно развивать на международном уровне полностью сертифицированный и действующий авиационный бизнес, используя специфические сертификаты, технические ценности и познания авиационного сектора. Для вступления сделки в силу нужно разрешение департамента конкуренции.

Заодно сделка позволит географически расширить деятельность обоих предприятий, поскольку латвийская холдинговая фирма действует в регионах, куда фирма из ОАЭ еще не добралась, и наоборот.

В результате сделки Procyone приобретет у единственного акционера - Celastina Ltd - 100% акций Smart Aviation Holdings.

Procyone является зарегистрированным в ОАЭ коммерческим предприятием, которое является управляющей компанией для многих предприятий. Procyone посредством различных дочерних объединений является влиятельной силой в литовской авиационной группе Avia Solutions Group. В Эстонии у Procyone есть оборот благодаря двум дочерним компаниям Avia grupp - Baltic Ground Services EE OÜ и Kidy Tour OÜ.

Smart Aviation Holdings зарегистрирована в Латвии. Это холдинговое предприятие концернов нескольких предприятий. В эти концерны входят и занимающиеся чартерными авиаперевозками паевые товарищества SmartLynx Airlines Eesti и SmartLynx Crewing.