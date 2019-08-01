Нарушаем правила: десять нестандартных приемов декора

Все привыкли к типичным советам дизайнеров интерьера для маленьких жилых пространств: не используйте темные цвета, не смешивайте узоры, не занимайте место аксессуарами. Однако на практике выясняется, что все это - не более чем условности.

Не бойтесь темных цветов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если использовать темные цвета умело, они могут отлично подчеркнуть архитектурные особенности маленькой комнаты и создать нужные акценты. Темные оттенки придают комнате глубину и в то же время сохраняют интимность небольшого пространства.

Не бойтесь узоров

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Повторяющийся узор заставляет взгляд перемещаться по комнате, отвлекая внимание от ее истинного размера. К тому же узоры разбавляют однообразие и создают объем.

Выбирайте крупногабаритную мебель

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Отдайте предпочтение нескольким крупным предметам мебели, которые гармонично заполнят пространство и сделают его более цельным.

Обустройте обеденное пространство

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обеденный стол многофункционален: это и рабочая область, и место для общения и настольных игр. Конечно, в маленькой гостиной не поместится большой стол, однако и меньшие габариты подойдут: главное, чтобы он вписывался в интерьер.

Меньше — не значит лучше

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Нет ничего плохого в том, чтобы выставить, например, свою коллекцию привезенных из-за границы сувениров на полках в гостиной или спальне: такие вещи делают пространство комнаты более разнообразным и интересным и при этом не занимают много места.

Утяжелите занавески

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если повесить тяжелые портьеры ближе к потолку, они визуально увеличат окна и, соответственно, саму комнату.

Покупайте вещи в соответствии с потребностями

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Приобретайте те предметы мебели, которые подходят именно для вас — тогда каждая из этих вещей станет самобытным акцентом.

Смешивайте

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Удачное сочетание узоров способно творить чудеса: например, подушки и покрывала с разными по форме и цвету узорами значительно оживят и расширят пространство.

Украшайте стены

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Декор стен может сделать небольшую комнату уютной, заставить ее пространство дышать, а также подчеркнуть особенности архитектурных элементов и форму окон.

Не переусердствуйте с зеркалами

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru