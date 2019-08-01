Нарушаем правила: десять нестандартных приемов декора
InMyRoom предлагает нарушить десять правил декора маленьких помещений, которые на самом деле уже давно устарели. Нарушение любого правила само по себе уже содержит риск, но, как известно, кто не рискует, тот... Правильно! Так что давайте рискнем!
Все привыкли к типичным советам дизайнеров интерьера для маленьких жилых пространств: не используйте темные цвета, не смешивайте узоры, не занимайте место аксессуарами. Однако на практике выясняется, что все это - не более чем условности.
Не бойтесь темных цветов
Если использовать темные цвета умело, они могут отлично подчеркнуть архитектурные особенности маленькой комнаты и создать нужные акценты. Темные оттенки придают комнате глубину и в то же время сохраняют интимность небольшого пространства.
Не бойтесь узоров
Повторяющийся узор заставляет взгляд перемещаться по комнате, отвлекая внимание от ее истинного размера. К тому же узоры разбавляют однообразие и создают объем.
Выбирайте крупногабаритную мебель
Отдайте предпочтение нескольким крупным предметам мебели, которые гармонично заполнят пространство и сделают его более цельным.
Обустройте обеденное пространство
Обеденный стол многофункционален: это и рабочая область, и место для общения и настольных игр. Конечно, в маленькой гостиной не поместится большой стол, однако и меньшие габариты подойдут: главное, чтобы он вписывался в интерьер.
Меньше — не значит лучше
Нет ничего плохого в том, чтобы выставить, например, свою коллекцию привезенных из-за границы сувениров на полках в гостиной или спальне: такие вещи делают пространство комнаты более разнообразным и интересным и при этом не занимают много места.
Утяжелите занавески
Если повесить тяжелые портьеры ближе к потолку, они визуально увеличат окна и, соответственно, саму комнату.
Покупайте вещи в соответствии с потребностями
Приобретайте те предметы мебели, которые подходят именно для вас — тогда каждая из этих вещей станет самобытным акцентом.
Смешивайте
Удачное сочетание узоров способно творить чудеса: например, подушки и покрывала с разными по форме и цвету узорами значительно оживят и расширят пространство.
Украшайте стены
Декор стен может сделать небольшую комнату уютной, заставить ее пространство дышать, а также подчеркнуть особенности архитектурных элементов и форму окон.
Не переусердствуйте с зеркалами
Многочисленные зеркальные поверхности превратят комнату в сюрреалистическую, полную отражений страну чудес, жить в которой не очень комфортно.