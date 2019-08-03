Фото: чердак класса люкс в Пярну ищет нового хозяина

Стильная двухэтажная квартира площадью 164,9 м2 находится в старом центре Пярну. В этом объекте удачно сочетаются старина и современность.

ФОТО: City24

В ходе тщательно проведенной реновации были сохранены и отреставрированы старинные потолочные балки, большой кожуховый дымоход и множество мелких, но ценных декоративных деталей. Реставрация началась в 2012 году и была закончена в 2016-м.

ФОТО: City24

В доме функционирует центральное отопление, заменены все радиаторы и электропроводка. Квартира продается со всей мебелью и декором.