Сб, 3.08.2019
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Фото: чердак класса люкс в Пярну ищет нового хозяина

ФОТО: City24

В старой части Пярну продается уникальная квартира на чердаке - настоящая жемчужина дизайна интерьера, пишет Postimees

Стильная двухэтажная квартира площадью 164,9 м2 находится в старом центре Пярну. В этом объекте удачно сочетаются старина и современность. 

ФОТО: City24

В ходе тщательно проведенной реновации были сохранены и отреставрированы старинные потолочные балки, большой кожуховый дымоход и множество мелких, но ценных декоративных деталей. Реставрация началась в 2012 году и была закончена в 2016-м. 

ФОТО: City24

В доме функционирует центральное отопление, заменены все радиаторы и электропроводка. Квартира продается со всей мебелью и декором. 

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24

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