Фото: все цвета Samsung Galaxy Watch Active 2

Данные изображения подтверждают, что часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут доступны в черном, серебристом и розовом корпусах с соответствующими ремешками, сообщает ixbt.com.

Еще одна картинка демонстрирует специальное издание Samsung Galaxy Watch Active 2, которое будет выпущено при партнерской поддержке спортивного бренда Under Armour.

Samsung Galaxy Watch Active 2 будут доступны в двух размерах (40 и 44 мм). У младшей версии будет экран AMOLED диаметром 1,2 дюйма, старшая получит дисплей AMOLED диаметром 1,4 дюйма. В обоих случаях разрешение составит 360 х 360 пикселей. Часы будут оснащены сенсорным безелем (Touch Bezel).

Samsung Galaxy Watch Active 2 получат однокристальную систему Samsung Exynos 9110. Версия с модемом LTE будет оснащена 1,5 ГБ оперативной памяти. А версия только с Bluetooth 5.0 получит 768 МБ оперативной памяти. Часы смогут снимать ЭКГ и фиксировать падение владельца.