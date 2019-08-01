Чт, 1.08.2019
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Фото: все цвета Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active первого поколения.

ФОТО: Joan Cros / ZUMAPRESS.com

На сайте Slashleaks опубликовали подборку официальных изображений умных часов Samsung Galaxy Watch Active 2, которые будут анонсированы на следующей неделе.

Фотогалерея дня: все цвета Samsung Galaxy Watch Active 2
 

Данные изображения подтверждают, что часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут доступны в черном, серебристом и розовом корпусах с соответствующими ремешками, сообщает ixbt.com.

Фотогалерея дня: все цвета Samsung Galaxy Watch Active 2
 

Еще одна картинка демонстрирует специальное издание Samsung Galaxy Watch Active 2, которое будет выпущено при партнерской поддержке спортивного бренда Under Armour.

Фотогалерея дня: все цвета Samsung Galaxy Watch Active 2
 

Samsung Galaxy Watch Active 2 будут доступны в двух размерах (40 и 44 мм). У младшей версии будет экран AMOLED диаметром 1,2 дюйма, старшая получит дисплей AMOLED диаметром 1,4 дюйма. В обоих случаях разрешение составит 360 х 360 пикселей. Часы будут оснащены сенсорным безелем (Touch Bezel).

Samsung Galaxy Watch Active 2 получат однокристальную систему Samsung Exynos 9110. Версия с модемом LTE будет оснащена 1,5 ГБ оперативной памяти. А версия только с Bluetooth 5.0 получит 768 МБ оперативной памяти. Часы смогут снимать ЭКГ и фиксировать падение владельца.

Презентация Samsung Galaxy Watch Active 2 ожидается 5 августа.

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