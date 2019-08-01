Фото и видео: чиновник-центрист извинился за праздничную попойку в партийном офисе

Советник бюро Центристской партии Андрес Хийе в направленном однопартийцам письме выразил сожаление тем, что навредил репутации партии проведением в ее конторе вечеринки по случаю Иванова дня. Премьер-министр на правительственной пресс-конференции сообщил, что он такую деятельность не одобряет, пишет Postimees.
Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас сказал, что решение о том, оставлять ли Хийе на посту советника бюро, примет генсек партии Михаил Корб.
На видео, которое в минувшие выходные было разослано медиа-каналам, видно, как советник бюро Центристской партии Андрес Хийе проводит праздник в таллиннском офисе партии на Нарвском шоссе, пригласив туда посторонних.
По утверждению лица, разославшего видео, на вечеринке также употребляли наркотики, но подтверждения этому на фотографиях и видео не нашлось.
Прилагаем письмо Андреса Хийе, отправленное им сегодня своим соратникам по партии:
«Дорогие однопартийцы!
В пояснение произошедшего ночью Иванова дня в бюро партии.
Вечером 23 июня я посетил мероприятие района Кесклинн с зажжением огня на стадионе у бастиона. После чего отправился в бюро. По дороге в бюро я познакомился с тремя мужчинами в возрасте 25-30 лет, которые пожелали увидеть бюро партии. Мы все употребили алкоголь, но прозвучавших в медиа утверждений о наркотиках я подтвердить не могу.
У гостей с собой был коньяк, который в помещении бюро мы пили с кофе. Насколько мне известно, никто из них не был членом нашей партии. Через какое-то время я попросил гостей уйти. Время завершения совместного празднования я не зафиксировал. Понимаю, что неумышленно навредил репутации партии и выражаю свое искреннее сожаление в связи с этим. Заверяю, что в будущем ничего подобного не случится.
С уважением,
Андрес Хийе,
советник бюро»