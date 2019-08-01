Российский олимпийский чемпион рассказал про трюк с допингом

"Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: "На таблетку". "Чего это?" — "Лёш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай", - рассказал экс-фигурист в программе "Тает лед".

Ягудин отметил, что после таблетки силы быстро восстановились. Как оказалось позднее, это был обычный аспирин.