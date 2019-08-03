Галерея: невероятная новая коллекция финских обоев
Новая коллекция обоев от студии FEATHR создана в Хельсинки, сообщает HQRoom. Содружество финских дизайнеров ставит своей задачей приобщение покупателей к искусству всего мира. Компания путешествует по разным странам, сотрудничает с современными художниками и создает оригинальные обои и ткани.
Результатом последнего сотрудничества с американской художницей-абстракционистом Кики Слотер стала коллекция обоев, основанные на двух ее последних живописных работах, Safari и Dreamboat.
Художница трудится в своей мастерской на бывшей фабрике XIX века по производству джинсовой ткани. Творчество Кики Слотер — это всегда смелый эксперимент с фундаментальным процессом живописи. Она льет краску, наносит царапины, кладет слои, самыми разнообразными способами манипулирует краской на холсте, так что получаются работы, богатые как цветом, так и текстурой.
Dreamboat была написана маслом и акрилом на холсте в палитре серо-голубого и мшисто-зеленого.
Safari добавляет дополнительный оттенок роскоши, сочетая искусно состаренные слои масла и акриловые росчерки металла: золота, бронзы, стали и патинированной меди.
Оба образца обоев достоверно воспроизводят драматические детали оригинальных произведений Кики Слотер: основу и уток холста, ясность мазка кисти, тщательно проработанные трещины, проступающие сквозь слои масляной краски.
Новые дизайнерские замыслы и решения продолжат успешное партнерство финского бренда и американской художницы.