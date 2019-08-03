Галерея: невероятная новая коллекция финских обоев

Результатом последнего сотрудничества с американской художницей-абстракционистом Кики Слотер стала коллекция обоев, основанные на двух ее последних живописных работах, Safari и Dreamboat.

Художница трудится в своей мастерской на бывшей фабрике XIX века по производству джинсовой ткани. Творчество Кики Слотер — это всегда смелый эксперимент с фундаментальным процессом живописи. Она льет краску, наносит царапины, кладет слои, самыми разнообразными способами манипулирует краской на холсте, так что получаются работы, богатые как цветом, так и текстурой.