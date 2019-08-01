Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции

Издание Volksstimme пишет, что полиция Магдебурга получила в среду в 19 часов вызов в гостиницу, где пьяный 41-летний мужчина начал дебоширить и нанес легкие ранения 58-летнему уроженцу Мюнстера.

Когда полиция прибыла на место, мужчина сначала попытался сбежать, но затем отказался от этой затеи. Он держал руку в кармане и, несмотря на требование полицейских, отказывался вытащить ее из кармана. Полицейские заметили, что в одном из карманов он держал нож.