Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции

В немецком Магдебурге полицейские задержали в среду пьяного эстонца, который размахивал в гостинице ножом и беспокоил других постояльцев, сообщает Postimees.
Издание Volksstimme пишет, что полиция Магдебурга получила в среду в 19 часов вызов в гостиницу, где пьяный 41-летний мужчина начал дебоширить и нанес легкие ранения 58-летнему уроженцу Мюнстера.
Когда полиция прибыла на место, мужчина сначала попытался сбежать, но затем отказался от этой затеи. Он держал руку в кармане и, несмотря на требование полицейских, отказывался вытащить ее из кармана. Полицейские заметили, что в одном из карманов он держал нож.
Стражи порядка скрутили мужчину, повалив на пол. Поскольку он продолжил сопротивление, на него надели наручники.
Задержанному дали дунуть в алкометр, который показал опьянение в 2,5 промилле. Полиция доставила 41-летнего эстонского дебошира на протрезвление в арестантскую камеру.