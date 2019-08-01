Чт, 1.08.2019
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  • Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции

Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции

Saksa politsei.

ФОТО: SASCHA STEINBACH / EPA / SCANPIX

В немецком Магдебурге полицейские задержали в среду пьяного эстонца, который размахивал в гостинице ножом и беспокоил других постояльцев, сообщает Postimees.

Издание Volksstimme пишет, что полиция Магдебурга получила в среду в 19 часов вызов в гостиницу, где пьяный 41-летний мужчина начал дебоширить и нанес легкие ранения 58-летнему уроженцу Мюнстера.

Когда полиция прибыла на место, мужчина сначала попытался сбежать, но затем отказался от этой затеи. Он держал руку в кармане и, несмотря на требование полицейских, отказывался вытащить ее из кармана. Полицейские заметили, что в одном из карманов он держал нож.

Стражи порядка скрутили мужчину, повалив на пол. Поскольку он продолжил сопротивление, на него надели наручники. 

Задержанному дали дунуть в алкометр, который показал опьянение в 2,5 промилле. Полиция доставила  41-летнего эстонского дебошира на протрезвление в арестантскую камеру.

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