Российский биатлон угодил в очередной скандал

Биатлонный сезoн стартует только через три месяца, но в российском биатлоне назревает скандал. Александр Логинов уже несколько месяцев не желает подписывать договор с Союзом биатлонистов России. Проблема Логинова и СБР заключается в дележе мест для логотипов спонсоров на экипировки спортсменов.
Российский биатлонист Дмитрий Малышко сообщил Sports.ru, что не только у Александра Логинова, но и у других членов национальной сборной есть разногласия по контракту с Союзом биатлонистов России (СБР).
Малышко подтвердил, что группа спортсменов не согласна с условиями договора, но отказался делать заявление от команды.
Биатлонисты недовольны организацией, обеспечением, логистикой сборов. Кроме того, существуют разногласия с СБР по размещению логотипов на экипировке и инвентаре: спортсмены хотят использовать лучшие места под своих личных спонсоров.
Стало известно, что несколько дней назад президенту СБР Владимиру Драчеву пришло письмо с коллективным требованием: либо лучшие места для логотипов будут отданы под личных спонсоров, либо контракт будет разорван (в случае Логинова – не подписан).
Разногласия касаются формулировок контракта в части, касающейся организации сборов: спортсмены (не только Логинов) недовольны организацией, обеспечением, логистикой.
Кроме того, СБР и Логинов не договорились о размещении спонсорских логотипов и о том, сколько денег с этого будут получать организация и спортсмен.
Лучшие места для логотипов – на винтовке, правом плече, правой стороне шапочки. СБР хочет занять их под ключевых спонсоров – эти наклейки принесут федерации от 30 до 50 млн рублей за год. Логинов хочет использовать топ-места под логотипы личных спонсоров и заработать 2-3 млн.