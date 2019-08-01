Хельме: снижение акцизов на алкоголь привело к росту торговли на северной границе

По словам министра финансов Мартина Хельме, в результате снижения акцизов на алкоголь наблюдается рост торговли на северной границе: финские туристы снова стали активнее покупать спиртное в Эстонии.
Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что предварительные данные являются крайне обнадеживающими и что, по его мнению, целей, которых правительство добивалось изменением налога, вскоре можно будет достичь. В то же время он сообщил, что сначала нужно дождаться отчетов о налоговых поступлениях за июль, а в сентябре станет ясна более долгосрочная тенденция.
Министр заявил, что продавцы быстро отреагировали на снижение акцизов, поэтому жители Эстонии стали активнее покупать алкоголь на родине, а не в Латвии. Хельме пояснил, что в этом и заключалась суть налоговых поправок, так как эстонцы покупали спиртное за границей, а финские туристы увозили из Эстонии все меньше алкоголя.
В то же время премьер-министр Юри Ратас сказал, что рано делать выводы по итогам одного месяца. Он также подчеркнул, что Эстония ни в коем случае не будет участвовать в гонке акцизов, и призвал следить за количеством потребляемого алкоголя.
С 1 июля в Эстонии был на 25 процентов снижен акциз на пиво, сидры и крепкий алкоголь. Начиная с сегодняшнего дня в Латвии также вступило в силу 15-процентное снижение акциза на крепкий алкоголь, которое будет действовать до 29 февраля 2020 года.