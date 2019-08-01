Хельме: снижение акцизов на алкоголь привело к росту торговли на северной границе

Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что предварительные данные являются крайне обнадеживающими и что, по его мнению, целей, которых правительство добивалось изменением налога, вскоре можно будет достичь. В то же время он сообщил, что сначала нужно дождаться отчетов о налоговых поступлениях за июль, а в сентябре станет ясна более долгосрочная тенденция.

Министр заявил, что продавцы быстро отреагировали на снижение акцизов, поэтому жители Эстонии стали активнее покупать алкоголь на родине, а не в Латвии. Хельме пояснил, что в этом и заключалась суть налоговых поправок, так как эстонцы покупали спиртное за границей, а финские туристы увозили из Эстонии все меньше алкоголя.

В то же время премьер-министр Юри Ратас сказал, что рано делать выводы по итогам одного месяца. Он также подчеркнул, что Эстония ни в коем случае не будет участвовать в гонке акцизов, и призвал следить за количеством потребляемого алкоголя.