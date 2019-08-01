Почему использование старых автомобильных шин на садовом участке - очень плохая идея?

Да, чего греха таить, автомобильные шины очень удобны для садово-огородного дизайна, и многие садоводы с удовольствием этим пользуются. Это ведь очень просто: берешь старые шины, расставляешь их на участке, засыпаешь вовнутрь землю и готово! Но это – плохая идея, предупреждает The Spruce.

Дело в том, что шины изготовлены из материалов, не предназначенных для непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Шины содержат ряд химических веществ, вредных для здоровья человека. Через почву и воду эти канцерогенные вещества проникают в овощные культуры, которые выращиваются на этих грядках, и пропитывают их. Многие из этих химических веществ способствуют возникновению злокачественных опухолей.