На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись мотоцикл и автомобиль

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Анники Максимовой, столкнулись мотоцикл Harley Davidson, которым управлял 42-летний мужчина, и легковой автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Водитель мотоцикла после ДТП находился в сознании и был доставлен в больницу, водитель автомобиля не пострадал. Движение в районе аварии нарушено.