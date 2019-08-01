На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись мотоцикл и автомобиль
Сегодня в 11.50 в Центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Тарту в волости Козе, деревня Силмси, передает Postimees.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Анники Максимовой, столкнулись мотоцикл Harley Davidson, которым управлял 42-летний мужчина, и легковой автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 27-летний мужчина.
Водитель мотоцикла после ДТП находился в сознании и был доставлен в больницу, водитель автомобиля не пострадал. Движение в районе аварии нарушено.
Подробности аварии выяснятся в ходе производства.