Картина дня: грядущее подорожание топлива, акцизная война и попойка в офисе центристов

Рейтинги партий: поддержка Партии реформ бьет рекорды

Партия реформ продолжает занимать первое место в рейтинге популярности политических сил. Вскоре ее поддержка может превысить 40 процентов, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Новое требование приведет к подорожанию дизельного топлива в Эстонии

С 1 января для продавцов топлива начнет действовать требование, по которому выбросы парниковых газов должны быть снижены на 6%. Если цель не будет выполнена, продавцу может быть выписан штраф в размере до 400 000 евро, причем ежемесячно. Читать далее...

Фото и видео: чиновник-центрист извинился за праздничную попойку в партийном офисе

Советник бюро Центристской партии Андрес Хийе в направленном однопартийцам письме выразил сожаление тем, что навредил репутации партии проведением в ее конторе вечеринки по случаю Иванова дня. Читать далее...

Счастливчик выиграл в Bingo Loto почти 400 000 евро

Вчера вечером счастливчик выиграл джекпот Bingo Loto в размере 380 137,10 евро. Следующий розыгрыш лотереи будет проходить по новым правилам. Читать далее...

Старики падают дома и умирают. Профилактикой не занимается никто

Спасательный департамент вскоре собирается представить пакет домашней безопасности и, наконец, заняться проблемой, которая ежегодно уносит минимум сто человеческих жизней. До сих пор на это не было денег. Читать далее...

Бездомная уже больше года женщина не может вернуть себе квартиру несмотря на решение суда

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. Читать далее...

Не заключайте сомнительных сделок: неосторожность стоила жительнице Эстонии 13 000 евро

В субботу, 24 июля, в полицию обратилась проживающая в Валгамаа женщина, которая стала жертвой мошенничества, решив взять кредит посредством интернета. Читать далее...

Постоянно cоздающая проблемы эстонским туристам авиакомпания уходит в арабские руки

Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания Procyone приобретет латвийскую холдинговую компанию Smartlynx, чтобы развивать международный авиабизнес. Читать далее...

Хельме: снижение акцизов на алкоголь привело к росту торговли на северной границе

По словам министра финансов Мартина Хельме, в результате снижения акцизов на алкоголь наблюдается рост торговли на северной границе: финские туристы снова стали активнее покупать спиртное в Эстонии. Читать далее...

Акцизная война между Эстонией и Латвией набирает обороты

Сегодня в акцизной войне между Эстонией и Латвией наступает новый этап, так как у южных соседей с 1 августа на 15 процентов снижается акциз на алкоголь. Никто не может точно сказать, кто от этого всего выиграет и чем это все закончится. Читать далее...

Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции

В немецком Магдебурге полицейские задержали в среду пьяного эстонца, который размахивал в гостинице ножом и беспокоил других постояльцев. Читать далее...

Исследование: жители Эстонии хотят получать на руки более 1700 евро