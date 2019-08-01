Картина дня: грядущее подорожание топлива, обернувшийся скандалом сбор средств и попойка в офисе центристов

Новое требование приведет к подорожанию дизельного топлива в Эстонии

С 1 января для продавцов топлива начнет действовать требование, по которому выбросы парниковых газов должны быть снижены на 6%. Если цель не будет выполнена, продавцу может быть выписан штраф в размере до 400 000 евро, причем ежемесячно. Читайте далее...

Сбор средств для безутешного отца семейства обернулся громким скандалом

Организованный футбольной командой FC Jõgeva Wolves в Facebook сбор средств для игрока Андрея Усманова привел к крупному скандалу. Читайте далее...

Фото и видео: чиновник-центрист извинился за праздничную попойку в партийном офисе

Советник бюро Центристской партии Андрес Хийе в направленном однопартийцам письме выразил сожаление тем, что навредил репутации партии проведением в ее конторе вечеринки по случаю Иванова дня. Читайте далее...

Рейтинги партий: поддержка Партии реформ бьет рекорды

Партия реформ продолжает занимать первое место в рейтинге популярности политических сил. Вскоре ее поддержка может превысить 40 процентов, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читайте далее...

Счастливчик выиграл в Bingo Loto почти 400 000 евро

Вчера вечером счастливчик выиграл джекпот Bingo Loto в размере 380 137,10 евро. Следующий розыгрыш лотереи будет проходить по новым правилам. Читайте далее...

Старики падают дома и умирают. Профилактикой не занимается никто

Спасательный департамент вскоре собирается представить пакет домашней безопасности и, наконец, заняться проблемой, которая ежегодно уносит минимум сто человеческих жизней. До сих пор на это не было денег. Читайте далее...

Бездомная уже больше года женщина не может вернуть себе квартиру несмотря на решение суда

В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. Читайте далее...

Не заключайте сомнительных сделок: неосторожность стоила жительнице Эстонии 13 000 евро

В субботу, 24 июля, в полицию обратилась проживающая в Валгамаа женщина, которая стала жертвой мошенничества, решив взять кредит посредством интернета. Читайте далее...

Постоянно cоздающая проблемы эстонским туристам авиакомпания уходит в арабские руки

Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания Procyone приобретет латвийскую холдинговую компанию Smartlynx, чтобы развивать международный авиабизнес. Читайте далее...

Хельме: снижение акцизов на алкоголь привело к росту торговли на северной границе

По словам министра финансов Мартина Хельме, в результате снижения акцизов на алкоголь наблюдается рост торговли на северной границе: финские туристы снова стали активнее покупать спиртное в Эстонии. Читайте далее...

Акцизная война между Эстонией и Латвией набирает обороты