Картина дня: грядущее подорожание топлива, обернувшийся скандалом сбор средств и попойка в офисе центристов

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Новое требование приведет к подорожанию дизельного топлива в Эстонии
С 1 января для продавцов топлива начнет действовать требование, по которому выбросы парниковых газов должны быть снижены на 6%. Если цель не будет выполнена, продавцу может быть выписан штраф в размере до 400 000 евро, причем ежемесячно. Читайте далее...
Сбор средств для безутешного отца семейства обернулся громким скандалом
Организованный футбольной командой FC Jõgeva Wolves в Facebook сбор средств для игрока Андрея Усманова привел к крупному скандалу. Читайте далее...
Фото и видео: чиновник-центрист извинился за праздничную попойку в партийном офисе
Советник бюро Центристской партии Андрес Хийе в направленном однопартийцам письме выразил сожаление тем, что навредил репутации партии проведением в ее конторе вечеринки по случаю Иванова дня. Читайте далее...
Рейтинги партий: поддержка Партии реформ бьет рекорды
Партия реформ продолжает занимать первое место в рейтинге популярности политических сил. Вскоре ее поддержка может превысить 40 процентов, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читайте далее...
Счастливчик выиграл в Bingo Loto почти 400 000 евро
Вчера вечером счастливчик выиграл джекпот Bingo Loto в размере 380 137,10 евро. Следующий розыгрыш лотереи будет проходить по новым правилам. Читайте далее...
Старики падают дома и умирают. Профилактикой не занимается никто
Спасательный департамент вскоре собирается представить пакет домашней безопасности и, наконец, заняться проблемой, которая ежегодно уносит минимум сто человеческих жизней. До сих пор на это не было денег. Читайте далее...
Бездомная уже больше года женщина не может вернуть себе квартиру несмотря на решение суда
В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. Читайте далее...
Не заключайте сомнительных сделок: неосторожность стоила жительнице Эстонии 13 000 евро
В субботу, 24 июля, в полицию обратилась проживающая в Валгамаа женщина, которая стала жертвой мошенничества, решив взять кредит посредством интернета. Читайте далее...
Постоянно cоздающая проблемы эстонским туристам авиакомпания уходит в арабские руки
Зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах компания Procyone приобретет латвийскую холдинговую компанию Smartlynx, чтобы развивать международный авиабизнес. Читайте далее...
Хельме: снижение акцизов на алкоголь привело к росту торговли на северной границе
По словам министра финансов Мартина Хельме, в результате снижения акцизов на алкоголь наблюдается рост торговли на северной границе: финские туристы снова стали активнее покупать спиртное в Эстонии. Читайте далее...
Акцизная война между Эстонией и Латвией набирает обороты
Сегодня в акцизной войне между Эстонией и Латвией наступает новый этап, так как у южных соседей с 1 августа на 15 процентов снижается акциз на алкоголь. Никто не может точно сказать, кто от этого всего выиграет и чем это все закончится. Читайте далее...
Пьяный эстонец размахивал ножом в немецком отеле и оказал сопротивление полиции
В немецком Магдебурге полицейские задержали в среду пьяного эстонца, который размахивал в гостинице ножом и беспокоил других постояльцев. Читайте далее...
Исследование: жители Эстонии хотят получать на руки более 1700 евро
Ожидания по нетто-зарплате у работников Эстонии составляют 1705 евро, что на 21 евро больше, чем годом ранее, следует из результатов исследования рынка труда, которое было проведено Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и CVKeskus.ee среди 9000 человек. Читайте далее...
Видео: в Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
В аквапарке китайского города Лунцзин 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной. Инцидент произошел в понедельник днем. Читайте далее...
Самой юной обратившейся в Центр помощи жертве сексуального насилия было всего два года
За первые шесть месяцев этого года в Центр кризисной помощи жертвам сексуального насилия обратилось 65 человек. В прошлом году за этот же период их было 36. Всего в прошлом году обратились за помощью 92 человека. Читайте далее...
Нужна ваша помощь: пропала 12-летняя девочка
Полиция просит помощи в поисках 12-летней Кристийны, который ушла из детской деревни в Рапламаа и не вернулась. Читайте далее...
Возмущенный читатель о съемках на Лаагна-теэ: мою рекламу сорвали и подвергли опасности других людей
В редакцию Rus.Postimees недовольный предприниматель Андрей Полетаев прислал письмо, в котором выразил возмущение действиями команды голливудского режиссера Кристофера Нолана, члены которой сорвали его рекламу, подвергнув при этом опасности других людей. Приводим его обращение целиком. Читайте далее...
Сависаар назначил себя членом правления своей же фирмы
Фирма центриста Эдгара Сависаара Fixor Holding с весны существовала без членов правления, зато теперь политик-ветеран, избежавший ранее уголовного обвинения по состоянию здоровья, взялся сам руководить компанией. Читайте далее...
Чистая энергия - к 2015 году: в строительстве самой сложной машины в истории достигнута важная веха!
Экспериментальный реактор ITER называют самой сложной машиной в истории человечества. Она откроет доступ к бесплатной энергии, доказав возможность контролировать высокотемпературную плазму. Названа дата запуска — декабрь 2025. Читайте далее...
Житель Эстонии обнаружил в своей квартире экзотическую змею
Позавчера вечером в одну из пярнуских квартир вызвали спасателей из-за незваного гостя, спрятавшегося под шкафом. Читайте далее...
Галерея: Ныммеская горка закроется для движения на три недели
На этой неделе начинается строительство туннеля для лыжников у подножия Ныммеской горки на улице Эхитаяте, по этой причине отрезок улицы Эхитаяте между Нымме и Мустамяэ будет закрыт на три недели. Читайте далее...