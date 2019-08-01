Музыкант из поселка Ору: в местном клубе проходят только вечера для пенсионеров, а молодых музыкантов не пускают

Досуг официальный и неофициальный

Ору - поселок в составе Кохтла-Ярве. В каждой из частей города, разбросанных на большой территории, есть собственный клуб или ДК. Больше года назад клуб в Ору административно присоединили к клубу “Ахтме”, расположенному в Ахтмеской части города. Теперь заведующая клубом “Ахтме” Татьяна Новожилова руководит также и клубом Ору, хотя между ними 17 километров.

“В клубе полностью вычеркнут возраст от 15-16 до 50 лет. Мы не можем туда зайти, не можем открыть кружок, ничего не можем. У нас для этого всё есть, даже аппаратура своя есть. Мы уже взрослые - мне 48”, - рассказывает Евгений Чирков.

По словам Евгения, свободные комнаты в клубе есть, но ему отказывают под надуманными предлогами.

“Он считает, что раз это муниципальное учреждение, то ему, частному лицу, можно прийти и оставить свою личную аппаратуру, и я как ответственное лицо должна за нее отвечать”, - говорит на это заведующая клубом Татьяна Новожилова.

По словам заведующей, музыкант предлагал оставить аппаратуру прямо на сцене, но там, опять же, нельзя гарантировать ее сохранность, поскольку в клубе занимается много людей.

“Я ему всё показала, но человек никак не хочет понять”, - говорит Татьяна Новожилова.

Евгений выступает иногда сольно, а иногда - с собственной группой.

“За последние десять лет у меня было пять составов. Просто ребята взрослеют и уезжают - кто работать, кто в армию, - говорит он. - Последние десять лет Иванова ночь у нас была на стадионе, с живой музыкой - мы пели. В клубе в это время - почти ничего: костер зажгут, пару часиков потанцуют и всё. Почти весь поселок всегда был у нас на стадионе на Иванову ночь.

Мы протягивали удлинители, подключали свет, и живая музыка “рубила”. В эту Иванову ночь ничего не получилось - у меня другая работа, я работал в ночь. Первый раз за десять лет у нас ничего не получилось”.

Музыканту без образования нельзя создать кружок

Руководить своей музыкальной группой, возможно, в форме кружка Евгений Чирков хотел бы в поселковом клубе. Отчаявшись договориться с заведующей клубом, обратился “наверх”. С вице-мэром Кохтла-Ярве Ниной Алексеевой общего языка музыкант тоже не нашел:

“Нина Алексеева, зам по культуре, сказала: я приеду, собирай группу и сыграй мне. Как мы можем сыграть, если мы не репетировали, если вы нас не пускаете репетировать? - удивляется музыкант. - Группа - это итог вокального кружка. Не надо никаких денег для этого, потому что вся аппаратура есть. Но не пускают, потому что не хотят”.

В клубе работают несколько кружков для детей и взрослых, театр “Оруские веселухи” и хор народной песни “Сладка ягода”.