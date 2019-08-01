Музыкант из поселка Ору: в местном клубе проходят только вечера для пенсионеров, а молодых музыкантов не пускают

В редакцию Rus.Postimees обратился Евгений Чирков из кохтла-ярвеского поселка Ору. Он рассказал, что много лет проводит в Иванову ночь концерты с живой музыкой, на которые собирается почти весь поселок. При этом музыкант никак не может добиться, чтобы ему выделили комнату в поселковом клубе. Там поет только хор пенсионерок. А тем, кто помоложе, приходится проводить свободное время на улице.
Досуг официальный и неофициальный
Ору - поселок в составе Кохтла-Ярве. В каждой из частей города, разбросанных на большой территории, есть собственный клуб или ДК. Больше года назад клуб в Ору административно присоединили к клубу “Ахтме”, расположенному в Ахтмеской части города. Теперь заведующая клубом “Ахтме” Татьяна Новожилова руководит также и клубом Ору, хотя между ними 17 километров.
“В клубе полностью вычеркнут возраст от 15-16 до 50 лет. Мы не можем туда зайти, не можем открыть кружок, ничего не можем. У нас для этого всё есть, даже аппаратура своя есть. Мы уже взрослые - мне 48”, - рассказывает Евгений Чирков.
По словам Евгения, свободные комнаты в клубе есть, но ему отказывают под надуманными предлогами.
“Он считает, что раз это муниципальное учреждение, то ему, частному лицу, можно прийти и оставить свою личную аппаратуру, и я как ответственное лицо должна за нее отвечать”, - говорит на это заведующая клубом Татьяна Новожилова.
По словам заведующей, музыкант предлагал оставить аппаратуру прямо на сцене, но там, опять же, нельзя гарантировать ее сохранность, поскольку в клубе занимается много людей.
“Я ему всё показала, но человек никак не хочет понять”, - говорит Татьяна Новожилова.
Евгений выступает иногда сольно, а иногда - с собственной группой.
“За последние десять лет у меня было пять составов. Просто ребята взрослеют и уезжают - кто работать, кто в армию, - говорит он. - Последние десять лет Иванова ночь у нас была на стадионе, с живой музыкой - мы пели. В клубе в это время - почти ничего: костер зажгут, пару часиков потанцуют и всё. Почти весь поселок всегда был у нас на стадионе на Иванову ночь.
Мы протягивали удлинители, подключали свет, и живая музыка “рубила”. В эту Иванову ночь ничего не получилось - у меня другая работа, я работал в ночь. Первый раз за десять лет у нас ничего не получилось”.
Музыканту без образования нельзя создать кружок
Руководить своей музыкальной группой, возможно, в форме кружка Евгений Чирков хотел бы в поселковом клубе. Отчаявшись договориться с заведующей клубом, обратился “наверх”. С вице-мэром Кохтла-Ярве Ниной Алексеевой общего языка музыкант тоже не нашел:
“Нина Алексеева, зам по культуре, сказала: я приеду, собирай группу и сыграй мне. Как мы можем сыграть, если мы не репетировали, если вы нас не пускаете репетировать? - удивляется музыкант. - Группа - это итог вокального кружка. Не надо никаких денег для этого, потому что вся аппаратура есть. Но не пускают, потому что не хотят”.
В клубе работают несколько кружков для детей и взрослых, театр “Оруские веселухи” и хор народной песни “Сладка ягода”.
По словам заведующей клубом, взять музыканта на должность руководителя кружка невозможно: во-первых, для этого городское управление должно выделить ставку, а во-вторых, чтобы заниматься с детьми в муниципальном клубе, нужно педагогическое или музыкальное образование, которого у Евгения нет.
“Дело не в том, что я не хочу. Просто никакой возможности нет”, - заверяет Татьяна Новожилова.
В мае Евгений написал официальное письмо мэру Кохтла-Ярве Людмиле Янченко. На бумаге стоит штамп, что документ получен городским управлением Кохтла-Ярве 22 мая.
“Они его потеряли даже. Искали-искали при мне и нашли. Оказывается, мэр дала его на рассмотрение заместителю по культуре, которая меня постоянно отшивала”, - рассказал Евгений.
Вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева сейчас находится в отпуске, получить у нее комментарий об Оруском клубе не удалось.
Музыкант собрал около 40 подписей в поддержку своей инициативы (всего в Ору живет около двух тысяч человек). Последовала встреча с Валерием Корбом, который сейчас занимает пост советника по развитию, и заведующей клубом Татьяной Новожиловой.
“Корб и Новожилова назначили мне встречу и разговаривали со мной так, как будто это частный клуб: они постоянно задавали мне вопрос “какую выгоду вы можете принести нам?” Какая выгода? Это же муниципальный клуб!” - говорит музыкант.
Татьяна Новожилова в ответ упрекает музыканта в том, что он не понимает разумных доводов и продолжает настаивать на своем.
Клуб для пенсионеров или для всех?
В клубе работают несколько кружков для детей и взрослых, театр “Оруские веселухи” и хор народной песни “Сладка ягода”. По словам Евгения Чиркова, из-за активности народного хора, в клубе проходят только вечера для тех, кому за 60.
“Они как бы приватизировали этот клуб, - считает Евгений. - С ними самая большая проблема. А мы тоже хотим создать что-то свое, хотим себе уголок, хотим вечером играть”.
Художественный руководитель “Сладкой ягоды”, аккордеонист Виктор Тарасов не согласен, что женщины из его коллектива выступают против Евгения Чиркова.
“Прошла реорганизация, нас присоединили к клубу “Ахтме” и из-за этого возникли некоторые неудобства для всех нас, - рассказал Виктор Тарасов. - Но мы год отработали в таком виде, и у нас нет каких-то нерешаемых проблем”.
По словам Виктора Тарасова, клуб держится на двух взрослых коллективах - “Сладка ягода” и театр “Оруские веселухи”. Есть различные детские кружки, но дети вырастают и уезжают из Ору, поэтому с массовостью в клубе всегда сложности.
Заведующая клубом Татьяна Новожилова не согласна с Евгением Чирковым, что в клубе не проводятся мероприятия для молодежи:
“Он к нам не ходит и поэтому не знает нашу работу. У нас проходят и мероприятия для детей, и семейные мероприятия. В начале июня прошло очень большое мероприятие - 60-летие Ору, зал был полон, но Евгения я там не видела”.