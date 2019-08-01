Сбор средств для безутешного отца семейства обернулся громким скандалом
Организованный футбольной командой FC Jõgeva Wolves в Facebook сбор средств для игрока Андрея Усманова привел к крупному скандалу.
На опубликованную в соцсетях душераздирающую историю, в которой рассказывалось, что бывшая сожительница футболиста Виктория Смирнова попала в аварию и теперь ему в одиночку приходится обеспечивать достойное существование детей, отозвалась мать пострадавшей в ДТП молодой женщины. По ее словам, многое из описанного не соответствует действительности. Портал Rus.Postimees попытался выяснить, для каких нужд собирались деньги, какова их дальнейшая судьба и что делать тем, кто пожертвовал, но теперь чувствует себя обманутым.
В чем сила, брат?
Крик о помощи игроку Андрею Усманову появился на странице клуба FC Jõgeva Wolves в Facebook 24 июля. В нем сообщалось следующее:
«Наши болельщики точно замечали в наших рядах очень позитивного и улыбчивого игрока Андрея Усманова, который всегда отдавался на все сто процентов для своей команды. К сожалению, в последнее время судьба проверяет его на прочность, и ситуация с каждым днем становится все критичнее и тяжелее.
Ранней весной жизнь Андрея и его семьи перевернулась с ног на голову и стала просто невыносимой. В один судьбоносный день в аварии тяжело пострадала жена Андрея. С этого момента на его плечи легла полная ответственность за семью. Андрей старается прокормить себя, маленьких детей, а также успевает навещать больную жену в больнице, сначала в Тарту, а теперь совсем далеко – в Хаапсалу. Он разрывается на куски, стараясь обеспечить детям хоть какую-то еду и крышу над головой. Недавно Андрей потерял работу, так как фирма, в которой трудился мужчина, прекратила свое действие на территории Эстонии. Сейчас Андрей отыскал новое место работы, но это не сделало его жизнь проще. Сохранение режима для детей и ежедневные поездки из деревни в город на работу выжали из Андрея все силы, и мотивация Андрея начинает подходить к концу. Его рабочие дни часто заканчиваются лишь в полночь, но другого варианта у него пока нет. Все больше и больше накапливаются неоплаченные счета и обязательства, а состояние жены все так же критическое. Все эти проблемы нарастают снежным комом и забирают у семьи возможность существовать. Таких трудностей не должен испытывать никто из нас!
Вся эта ситуация настолько западает нам в душу, потому что мы знаем, какой Андрей - боец и как много он старается для своих маленьких детей, насколько он переживает за свою любимую жену, что готов несколько раз в неделю ездить на другой конец Эстонии в больницу. Он все еще борется со всей этой ситуацией, но его силы на исходе, а решения пока не видно на горизонте.
Мы знаем и понимаем, что Андрею тяжело самому всем этим делиться, но зная, какой большой клуб болельщиков у нашего футбольного клуба, мы решили рассказать об этом вам.
Если среди вас есть добрые люди, которые могут помочь Андрею хоть парой евро, пожалуйста, сделайте это. Этот мужчина достоин и заслужил этой поддержки. И еще большей помощи заслуживают его дети. Пожалуйста, поделитесь этим постом, чтобы информация дошла до большего количества людей. Если у вас есть вопросы или вы можете предложить Андрею какую-то помощь, то вы можете написать ему лично. Ситуация действительно очень тяжелая и любая помощь значит для Андрея очень-очень много!
Сила кроется в единстве!
Ваши FC Jõgeva Wolves».
Там же был указан номер счета Андрея. Публикацией поделились более 2000 человек. К настоящему моменту пост удален, но, по данным Postimees, за неделю была собрана довольно крупная сумма, стремящаяся из четырехзначной стать пятизначной. Кроме того, люди предлагали футболисту-любителю детскую одежду и другие необходимые в быту вещи.
Мнимое единство
Через несколько дней под той же публикацией появилось опровержение, написанное Светланой, матерью Виктории Смирновой. Портал Rus.Postimees ознакомился с содержанием письма Светланы, а также пообщался к ней лично. Ее претензии к посту FC Jõgeva Wolves сводятся к следующему:
Первое: количество детей на попечении
У Виктории трое детей, с бывшим сожителем (не мужем!) Андреем проживает только их общая дочь. «Ложь в том, что он тянет всех детей. Старшая дочка живет с нами и никогда с ним не контактировала. Сын в настоящий момент живет со своим отцом Димой. С Андреем осталась его дочь, которую он не может содержать. Я очень хочу ее вернуть, чтобы все дети были вместе и рядом», - пишет Светлана.
Второе: на что именно собираются деньги?
Страшная трагедия в этой семье произошла 2 февраля прошлого года, когда Виктория на машине возвращалась домой. Дорожные условия были крайне тяжелыми, автомобиль молодой женщины влетел в соседний. «С тех пор мы ни разу не были дома. Виктория получила тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас ситуация такова, что она не ходит, не сидит, не ест, это все идет медикаментозно. Она питается через трубку, говорить не может, что-то сейчас начинает шипеть, но врачи не считают, что это слова. Общения практически никакого. Нет, я как мать вижу какие-то сдвиги, но пока мне говорят, что это только моя мечта. Прогнозов врачи не дают. „Поговорим через год-два. Что вы хотите после такой черепно-мозговой травмы?“ – вот их слова», - рассказывает Светлана, которая сейчас находится с дочкой на лечении в Хаапсалу.
На вопрос, необходим ли сбор средств на лечение Виктории, мать отвечает: «Нет, нам не нужна помощь. Сейчас мы справляемся сами. То, что надо приобретать дополнительно, стоит не так много, у нас все в порядке». Между тем, FC Jõgeva Wolves заверял в комментариях, что собранные средства пойдут в том числе и на Викторию, хотя по факту сейчас в этом нет необходимости.
Третье: жилищный вопрос
«В какой-то момент нам придется приобретать для дочки жилье: мы живем на пятом этаже, а ей нужен первый. Но продать свою квартиру мы с мужем не можем, так как она стала залогом при покупке общей недвижимости Андрея и Виктории», - рассказывает Светлана. Решения этой проблемы пока нет, хотя этим вопросом следовало бы заняться в первую очередь, ведь если кредит не будет оплачиваться и появятся долги, это только усугубит положение ближайших родственников Виктории.
Четвертое: репутация
Первое время Светлана не знала об инициированном футбольной командой сборе денег. «Я не сижу в Facebook, у меня дочка на первом месте, а не эта шумиха. Еще неделю назад Андрей приезжал в Хаапсалу, я старалась с ним нормально общаться, про публикацию он ничего не говорил. А потом выясняется, что она есть, и Андрей такой бедный и несчастный. Мне стали звонить знакомые и спрашивать: „Света, почему ты так поступаешь? Почему все повешено на Андрея, а ты где? Как где я? Я рядом с Викой, все время рядом с ней нахожусь». По словам Светланы, Андрей и Виктория были вместе около четырех лет, на момент аварии в их отношениях уже был разлад.
На вопрос, какова заинтересованность FC Jõgeva Wolves во всей этой истории - в комментариях появились предположения о возможной мошеннической схеме - мать Виктории ответила: «Андрей всем плачется, как ему тяжело. Думаю, только из-за этого футбольная команда в это ввязалась. В свое время ему удалось и мне пустить пыль в глаза, когда я согласилась отдать свою квартиру под залог».
При этом известно, что результатом одного из конфликтов в семье стало поданное в полицию заявление, в котором Светлана обвинила Андрея в применении физической силы в отношении его пасынка. Решение по этому делу до сих пор не вынесено.
Сам Андрей Усманов, который сперва дал порталу Rus.Postimees развернутые ответы на все вопросы, а затем отказался от своих слов, призвал общественность не торопиться с выводами. «Всему свое время», - пообещал он позже прокомментировать скандал с его участием.
Душевный порыв обернулся скандалом
Как и почему призыв о помощи в таком виде появился на странице FC Jõgeva Wolves, объяснил представитель этой футбольной команды Кервин Кулль. По его словам, им двигал душевный порыв. «На самом деле Андрей не хотел, чтобы мы собирали для него деньги. Это было мое личное желание и желание клуба помочь. Впервые я озвучил ему этот вариант еще в апреле, но он не захотел. Но все его окружение - друзья и близкие - видят, как ему тяжело, Андрей приходит домой в полночь и в восемь часов утра уже должен вести детей на детский сад». По словам Кулля, у Андрея есть также сын от другой женщины, о котором он заботится и которому помогает.
На что именно футбольная команда собирала деньги? «Андрей говорит, что еще ни цента не потратил с собранной суммы, - отмечает Кулль. - Но у него есть счета за квартиру, которую они брали на двоих с Викторией. Еще надо учитывать расходы на транспорт, на еду и на детей. Точные суммы я назвать не могу».
Кулль понимает недовольство некоторых людей, но отмечает, что оно исходит от маленькой группы: «Недовольны единицы. Знаете, этот пост дошел до 2000 человек и плохие отзывы были лишь от трех-четырех». Почему же тогда публикация была удалена? «Юрист, представляющая наши интересы, попросила это сделать, поскольку идет разбирательство, и было бы неэтичным в это время продолжать сбор средств. Мы были вынуждены это сделать», - говорит Кулль.
«Мы объясним все людям, когда разбирательство будет проведено. Сегодня вечером на странице футбольной команды также появится соответствующее сообщение. И реальность, к счастью, такова, что вопросов с подозрениями от людей, которые жертвовали деньги, не поступало, но если поступят, мы на них с удовольствием ответим, - пообещал Кулль. - Подавляющее большинство все-таки доверяют фактам и ждут, прежде чем критиковать. Это радует. К нам поступило в разы больше положительных отзывов, чем те отдельные подозрения, авторами которых являются не связанные с пожертвованием люди».
«Мой клуб подвергся атаке, как будто бы это была мошенническая схема. Я всего лишь написал пост, я не получу ни цента с собранных денег», - добавил Кулль.
Думайте, прежде чем жертвовать
В полиции также ознакомились со вышеописанной ситуацией. По словам капитана полиции Лыунаской префектуры Пеэтера Пярна, до настоящего времени им не поступало жалоб относительно того, что собранные пожертвования использовались не для поддержки попавшей в беду семьи, а для других целей. «Но если у кого-то есть серьезные претензии, то, безусловно, следует обратиться в полицию, чтобы установить, имеются ли какие-нибудь основания для подозрений», - отметил он.
«Если оснований для обвинений нет, в случае распространения ложной информации у человека, ставшего жертвой вербальной атаки, и его семьи есть возможность обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства. Поэтому стоит избегать давать оценки в социальных сетях лишь на основании того, что подсказывает ваш внутренний голос, и при подозрении, что речь идет о мошенничестве, надо передать дело в полицию для расследования», - подчеркнул Пярн.
По его словам, если кто-то посредством социальных сетей просит деньги, в первую очередь, необходимо критическим взглядом оценить, на что именно собирают пожертвования и при возможности совершать пожертвования через известные и заслужившие доверие организации. «В то же время мы искренне надеемся, что подобные призывы появляются в результате взвешенного решения и в правильных целях, таким образом, чтобы люди не колебались, надо помогать или нет», - заключил капитан полиции.