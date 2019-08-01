Сбор средств для безутешного отца семейства обернулся громким скандалом

Третье: жилищный вопрос

«В какой-то момент нам придется приобретать для дочки жилье: мы живем на пятом этаже, а ей нужен первый. Но продать свою квартиру мы с мужем не можем, так как она стала залогом при покупке общей недвижимости Андрея и Виктории», - рассказывает Светлана. Решения этой проблемы пока нет, хотя этим вопросом следовало бы заняться в первую очередь, ведь если кредит не будет оплачиваться и появятся долги, это только усугубит положение ближайших родственников Виктории.

Четвертое: репутация

Первое время Светлана не знала об инициированном футбольной командой сборе денег. «Я не сижу в Facebook, у меня дочка на первом месте, а не эта шумиха. Еще неделю назад Андрей приезжал в Хаапсалу, я старалась с ним нормально общаться, про публикацию он ничего не говорил. А потом выясняется, что она есть, и Андрей такой бедный и несчастный. Мне стали звонить знакомые и спрашивать: „Света, почему ты так поступаешь? Почему все повешено на Андрея, а ты где? Как где я? Я рядом с Викой, все время рядом с ней нахожусь». По словам Светланы, Андрей и Виктория были вместе около четырех лет, на момент аварии в их отношениях уже был разлад.

На вопрос, какова заинтересованность FC Jõgeva Wolves во всей этой истории - в комментариях появились предположения о возможной мошеннической схеме - мать Виктории ответила: «Андрей всем плачется, как ему тяжело. Думаю, только из-за этого футбольная команда в это ввязалась. В свое время ему удалось и мне пустить пыль в глаза, когда я согласилась отдать свою квартиру под залог».

При этом известно, что результатом одного из конфликтов в семье стало поданное в полицию заявление, в котором Светлана обвинила Андрея в применении физической силы в отношении его пасынка. Решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Сам Андрей Усманов, который сперва дал порталу Rus.Postimees развернутые ответы на все вопросы, а затем отказался от своих слов, призвал общественность не торопиться с выводами. «Всему свое время», - пообещал он позже прокомментировать скандал с его участием.

Душевный порыв обернулся скандалом