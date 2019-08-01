Чт, 1.08.2019
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Видео: в Китае более 40 человек пострадали в аквапарке

Tsunaamilaine, mis põhjustas 44 inimesele vigastusi.

ФОТО: Youtube / Kuvatõmmis

В аквапарке китайского города Лунцзин 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной. Инцидент произошел в понедельник днем.

По данным местных властей, отдыхающих накрыла очень высокая для таких развлекательных мест искусственная волна. Под напором воды посетители врезались друг в друга и в стенки бассейна. Удар был такой силы, что часть воды выплеснулась через край вместе с людьми.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стала подача слишком большого напора воды в генератор волн. Местная пресса и очевидцы говорят, что инцидент произошел по вине пьяного сотрудника, который случайно включил максимально возможный уровень волны. 

Сейчас в больницах остаются два человека с переломами ребер, один с переломами нижних конечностей и двое с сильными ушибами. Остальные 39 пострадавших выписаны домой.

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