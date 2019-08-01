Видео: в Китае более 40 человек пострадали в аквапарке

По данным местных властей, отдыхающих накрыла очень высокая для таких развлекательных мест искусственная волна. Под напором воды посетители врезались друг в друга и в стенки бассейна. Удар был такой силы, что часть воды выплеснулась через край вместе с людьми.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стала подача слишком большого напора воды в генератор волн. Местная пресса и очевидцы говорят, что инцидент произошел по вине пьяного сотрудника, который случайно включил максимально возможный уровень волны.