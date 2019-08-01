Логотип Facebook. ФОТО: Stephen Lam / REUTERS/Scanpix

Несмотря на то что посты в соцсетях нередко вводят нас в заблуждение, социальные сети становятся одним из главных источников информации в современном мире, и даже фейковые новости быстро набирают тысячи просмотров.

Некоторые из них могут быть по-настоящему опасными, как, например, советы, касающиеся здоровья.

С развитием интернета отличить, где правда, а где ложь, становится все сложнее. Настолько, что компания Facebook обратилась к британской независимой благотворительной организации Full Fact, которая провела фактчекинг постов, распространяемых в соцсети, и вынесла рекомендации для соцсети.

Русская служба Би-би-си собрала самые яркие примеры вирусных постов в "Фейсбуке" из этого исследования, которые не стоит сразу принимать на веру.

Проверьте, сможете ли вы определить, что правда, а что - фейк.

1. Конь в окне

В мае 2018 года британское издание Preston News Network опубликовало в "Фейсбуке" пост с фотографией лошади, выглядывающей из окна кирпичного дома.

"Вызвали полицию и общество защиты животных в здание Centenary Mill, где лошадь живет одна в квартире. Полицейские не знают, как лошадь попала в квартиру и кому она принадлежит, но говорят, что у нее есть еда и вода и, по-видимому, она хорошо себя чувствует. В настоящее время лошадь держат в поле, до тех пор, пока не найдется хозяин", - говорилось в подписи к фотографии.

Позже эта лошадь нашлась. Но не в английском городе Престон графства Ланкашир, а в американском городе Галена в штате Иллинойс. Она даже попала на снимок Google Карт в июне 2018 года.

На более крупных фотографиях лучшего качества хорошо видно, что лошадь не настоящая. Как оказалось, она "живет" в квартире как минимум с 2006 года.

Эксперты Full Fact напоминают, что есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, если изображение вызывает подозрения:

контекст, который не соответствует обстоятельствам,

детали и задний план изображения,

плохое качество изображения.

2. Полицейский, употребляющий наркотики

Видео, на котором человек в форме полицейского пробует белый порошок, вызвало бурную реакцию в "Фейсбуке".

"Все время приходится пробовать, чтобы проверить качество", - говорит мужчина на видео, затем добавляет: "Неплохо, это очень неплохо".

Этот 12-секундный ролик набрал более 34 тыс. перепостов и сотни комментариев. Как оказалось, это был пранк шотландских студентов.

Один из участников съемки, 26-летний студент Эдинбургского Колледжа Даррен, назвал это "комедийным скетчем".

После расследования полиция Шотландии подтвердила, что человек в форме полицейского, заснятый на видео, не служит в полиции, заявив, что проверит участников видео на нарушение закона.

Выяснилось, что белый порошок на видео - это сахарная пудра.

3. "Мигрант-мусульманин", избивший шведку

Пост о том, что мигрант напал на шведку и избил ее, уже удален. В посте были фотографии избитой девушки и подпись, которая утверждала, что жительница Швеции подверглась нападению со стороны мигранта-мусульманина и была жестоко избита при попытке обороняться.

На фотографиях действительно была изображена жительница Швеции Софи Йоханссон, которая подверглась нападению в январе 2018 года. Однако нет оснований утверждать ни то, что это был мигрант, ни что он был мусульманин.

Личность нападавшего до сих пор неизвестна. Единственное его описание со слов девушки звучит так: "Она не слышала его речь, поэтому не знает, как он разговаривает. По ее оценкам, ему было около 25 лет, рост - около 1м 75см, у него было немного странное телосложение, темные волосы и темная рубашка с длинным рукавом".

На следующий день после инцидента сестра Софи опубликовала фото пострадавшей в сети и попросила помочь найти преступника. Запись получила несколько тысяч репостов, и в комментариях люди стали предполагать, что нападавший мог быть мигрантом, а также критиковать миграционную политику шведского премьер-министра.

Иммиграционные проблемы действительно стоят довольно высоко в политической повестке Швеции. Националистическая партия "Шведские демократы" относит иммиграцию к одной из главных угроз безопасности страны.

По данном шведского национального телевидения, более 58% преступников, признанных виновными в совершении сексуального насилия в Швеции, имеют иностранное происхождение (родились не в Швеции). Однако до сих пор нет никаких доказательств, что данное нападение было совершено мигрантом.

4. Могут ли продукты для ванн спровоцировать роды?

Возможно, самые опасные утверждения касаются вопросов здоровья. Среди них одно из наиболее известных и широко тиражируемых - о вреде вакцин, неоднократно опровергавшееся врачами и исследователями. Одно из самых странных утверждений - о том, что некоторые продукты для ванн могут вызвать преждевременные роды.

Это сообщение набрало более 100 тыс. перепостов в "Фейсбуке". В нем автор, называющий себя косметологом и специалистом по ароматерапии, утверждает, что беременным женщинам, особенно в первом и втором триместрах, противопоказан данный продукт, так как он содержит мускатный шалфей, который якобы может спровоцировать преждевременные роды.

В реальности же эксперты не нашли подтверждений тому, что мускатный шалфей может нанести хоть какой-то вред беременным в тех дозах, в которых он содержится в подобных уходовых продуктах.

Похожим образом по сети быстро распространялись недостоверные сообщения о том, что при помощи тампона якобы можно остановить кровотечение от ножевого ранения; что при инфаркте кашель помогает заставить сердце биться, а также что при помощи тестов на беременность мужчины могут определить, есть ли у них рак яичек.

Эксперты констатируют: все эти утверждения не соответствуют действительности. При инфаркте необходимо как можно быстрее вызвать скорую, попытки вызвать кашель не помогут. Чтобы остановить кровотечение при ножевом ранении, необходимо перевязать рану при помощи любой материи или жгута. Ватный тампон в этой ситуации не только не остановит глубокое кровотечение, но может и навредить.

Медики также не рекомендуют полагаться на тесты на беременность, чтобы диагностировать у себя рак яичек, так как тест в любом случае покажет отрицательный результат, даже при наличии онкологического заболевания.

5. Как посчитать людей на марше?

Некоторые кейсы сложно определить, как однозначно верные или ложные. Как, например, в случае с оценкой количества людей, пришедших на митинг.

В марте 2019 года в центре Лондона прошел марш против "брексита" с требованием провести повторный референдум о выходе из ЕС. На акцию, как утверждали организаторы марша, пришли более миллиона человек. Однако позже эти цифры подвергли сомнению.

После сообщений СМИ о "миллионе участников" в сети появилась картинка, утверждающая, что это сильное преувеличение.

Посчитать точное число демонстрантов не представляется возможным. Авторы графики использовали "метод Джекобса", разбив всю площадь занимаемого пространства на секции и умножив их на среднюю плотность пространства, предположив, что на разных участках было от 1 до 5 человек на кв. метр. Таким образом, авторы пришли к выводу, что на марше не могло собраться более 192 500 человек.

Эксперты подтверждают, что первоначально заявленные цифры, вероятно, были завышены: учитывая, что 4,5 человека на кв. метр - это уже плотная толпа, которой сложно продвигаться, число участников акции они оценивают в 300-400 тысяч человек.

6. Кого больше - бездомных в Британии или исландцев?

В уже удаленном посте на "Фейсбуке" говорилось, что количество бездомных в Британии превысило население Исландии. Подсчитать точное количество людей без определенного места жительства не представляется возможным, однако эксперты говорят, что эти цифры сопоставимы.

В Британии проблема растущего числа бездомных действительно стоит довольно остро. Правительство пообещало ее искоренить к 2027 году и выделило на эти цели 100 млн фунтов (около $120 млн).

Британская благотворительная организация Shelter, помогающая людям, испытывающим проблемы с жильем, оценила количество бездомных в Британии на начало 2018 года в 320 тысяч. При этом, по словам сотрудников Shelter, реальные цифры могут быть еще выше.

В конце 2018 года в Исландии проживало 360 тысяч человек, из них около 313 тысяч - граждане Исландии.

7. Могут ли европейцы бесплатно пользоваться всеми медицинскими услугами в Британии?

Бесплатная британская медицина была одним из самых известных аргументов в пользу выхода страны из Евросоюза. Тогда из уст политиков с экранов телевизоров звучали заявления о том, что деньги, которые тратятся на ЕС, следует потратить на национальную систему здравоохранения.

Сейчас, когда Британия готовится к выходу из Евросоюза, по интернету гуляют призывы сделать медицинское обслуживание платным для всех иностранных граждан, в том числе для европейцев.

В "Фейсбуке" появилась и быстро набрала несколько сотен комментариев и несколько тысяч репостов картинка с надписью "Сейчас наша система здравоохранения бесплатна для всех 500 миллионов граждан ЕС. Поделитесь этим постом, если считаете, что она должна быть бесплатной только для граждан Британии".

Эксперты Full Fact поясняют, что это, как минимум, преувеличение. Во всей Европе 512 миллионов граждан, из них около 66 миллионов проживают на территории Британии, остальные 446 миллионов - за ее пределами. Граждане Евросоюза могут воспользоваться бесплатной медицинской помощью на территории Британии, если они проживают на острове. Те, кто постоянно проживает в Европе, не могут просто приехать, чтобы воспользоваться медицинскими услугами в Британии.

Для экстренных медицинских случаев во время поездок на остров нужно оформлять Европейскую карту медицинского страхования (EHIC). Однако это правило симметрично: граждане Британии, путешествующие по Евросоюзу, также могут рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание (или предоставление скидки) в странах Европы по карте EHIC.

С выходом Британии из Евросоюза, ожидаемом 31 октября 2019 года, эти условия, вероятно, изменятся.