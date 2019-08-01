Когда вернутся деньги: плюсы и минусы инвестиций в недвижимость

«Все больше и больше людей рассматривают покупку квартиры для сдачи внаем как удобную и практичную альтернативу хранению денег на банковском счете, - говорит руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. – Однако важно знать, как влияют на рентабельность этой квартирной собственности ее местоположение, а также возраст дома и этаж, на котором квартира находится».

Анализ предложений о продаже и аренде более 8000 квартир показал, что самые высокое ценовое различие между ценами покупки и аренды - в волости Виймси и центре Таллинна. По сегодняшним арендным ставкам собственнику съемной квартиры придется ждать соответственно 215 и 213 месяцев, то есть почти 18 лет, чтобы получить назад сделанные вложения. По сегодняшним меркам, квартиры в Мустамяэ и Пирита окупятся через 145 и 151 месяц, соответственно, через 12 лет.

«Принимая решение об инвестиции в недвижимость, необходимо учитывать стоимость квартиры, расходы на оформление банковского кредита, риски колебаний на рынке недвижимости, риски сдачи в аренду, а также влияние инфляции», - подчеркнула Ноппель-Кокеров.

«Важно, чтобы вы не спешили покупать квартиру только потому, что планируете в месяц получать от квартиранта больше, чем ежемесячно платите по банковскому кредиту. Да, недвижимость может показаться более простым и безопасным способом хранения сбережений, чем вклады или ценные бумаги, но без тщательной подготовки и оценки риска вы можете и потерять деньги».