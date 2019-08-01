Эстонские спасатели приступили к буксировке пострадавшей при пожаре люксовой яхты

Спасатели из Рухну начали буксировку моторной яхты в порт Куйвасту, спасенной вчера во время пожара в порту Рингсу, передает Postimees.
Сегодня после обеды спасатели-добровольцы из Рухну приступили к буксировке спасенной вчера финской моторной яхты в порт Куйвасте. Караван, двигающейся со скоростью семь узлов, должен прибыть на место за шесть часов.
Вчера загорелась 20-метровая моторная яхта Chirundo, пожарный местной спасательной команды потушил возгорание до того, как оно причинило серьезный ущерб.